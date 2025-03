Ferrari, Hamilton infiamma i tifosi: "Lotteremo per il Mondiale"

Ascolta ora 00:00 00:00

Piazza Castello è tutta rossa per la presentazione dei piloti ufficiali della Ferrari, in attesa dell'inizio del Mondiale di Formula 1. Migliaia di appassionati si sono radunati vicino ad uno dei simboli del capioluogo lombardo per ammirare le Rosse da vicino, con un occhio particolare ai due uomini chiamati a domare i bolidi.

"Per tanti anni ho sentito l’Inno italiano quando Schumacher vinceva. Ma non conosco le parole, dovrò vincere per impararlo", ha detto Lewis Hamilton sul palco dell’evento Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by UniCredit’. Il pilota britannico ha già imparato qualche parola in italiano, e volentieri si dà da fare per omaggiare i tanti tifosi del Cavallino. "Grazie a tutti, vi amo. È fantastico essere qui - aggiunge il sette volte campione del mondo - Milano è una bellissima città e c’è tanta energia. Non c’è nulla come la passione della Ferrari e dei suoi tifosi. Li vedo, posso toccarli ed è la mia prima esibizione. È molto speciale".

Grande anche l'emozione di Charles Leclerc. "Una cosa incredibile, tutta questa gente, mi piacce l’ambiente e tutti questi tifosi, è veramente speciale", ha detto il monegasco. "Sono cresciuto essendo un tifoso Ferrari, sto vivendo il io sogno. La Ferrari è speciale grazie a questo, alla passione per il team. Veramente bello". Leclerc ha fatto un giro con la rossa del 2019 intorno alle strade adiacenti Piazza Castello, simulando anche una sosta ai box per il cambio gomme per la gioia dei tifosi. "Bellissimo essere qui, proveremo a rendervi felici in questa stagione".

"Noi faremo del nostro meglio", ha detto l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna. "Queste auto ci ricordano due cose: è importante quello che abbiamo fatto e ancora più importante è quello che faremo insieme. Parlando ai tifosi, numerosissimi in Piazza Castello fin dal mattino, Vigna ha detto che non si aspettava una cosa simile, "quando vedo tutti voi mi emoziono. Tutto questo rosso è incredibile, un’emozione unica". Per Vigna "la passione si vive e quando la si vive la si capisce. Grazie per il supporto e per quello che fate per il team". Il Ceo della Rossa ha poi raccontato un dettaglio che ha mandato in sollucchero gli appassionati: "Abbiamo un posto in azienda, una sala con tutti i trofei, un’atmosfera unica che volevamo condividere con voi a 25 anni dal primo mondiale vinto da Michael Schumacher".

'Una piazza così non l'ho mai vista. Ho solo una parola, 'grazie'. Grazie per essere qui, grazie per il vostro supporto e la vostra energia''. Sono le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari.

''Bisogna essere sempre pronti a fare punti decisivi, magari anche nei momenti di difficoltà. La costanza conta più di altro. Cosa aspettarci da questo Mondiale anche in vista del 2026? Sarà una sfida, l'aspetto chiave sarà gestire bene i momenti difficili".