Mondiali di atletica, chi sono gli Azzurri ancora in lizza per una medaglia

I Mondiali di atletica, in corso di svolgimento a Budapest, hanno finora regalato più dolori che gioie all'Italia. Dopo l'argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella marcia 20 km è arrivata la delusione di Marcell Jacobs, eliminato in semifinale nei 100 metri con il tempo di 10''05. Lacrime e rammarico poi per Larissa Iapichino, quinta nella finale del salto in lungo, a soli 6 cm dalla medaglia di bronzo. Si è ritirato invece nella marcia 20 km, il campione olimpico Massimo Stano. Ora chi sono gli azzurri in lizza per una medaglia ai Mondiali? Scopriamolo subito.

Le speranze azzurre

Dopo i brividi vissuti nella qualificazione con quel doppio rischio a 2,28 metri, misura che poi si è rivelata necessaria accedere alla finale, oggi tocca a Gianmarco Tamberi provare a rimpolpare il medagliere azzurro. Gimbo sarà impegnato nella sua quarta finale iridata del salto in alto. L'azzurro alla kermesse mondiale all'aperto non è mai salito sul podio a differenza di quelle indoor (oro nel 2016 e bronzo nel 2022). Nelle qualificazioni ha vissuto il primo brivido a 2,25, superato al secondo tentativo, poi il secondo, molto più grande, a 2,28, quota valicata al terzo salto. Di sicuro ora non parte favorito.

La grande sorpresa arriva invece da Elisa Molinarolo che entra nella storia del salto con l'asta italiano, diventando la prima astista azzurra a raggiungere la finale iridata nella storia dei Mondiali. A Budapest salta 4,65 (primato personale) al terzo tentativo con 9 centimetri di miglioramento e si guadagna un posto fra le atlete che si giocheranno le medaglie mercoledì sera.

Riflettori puntati saranno puntati anche sui campioni olimpici della 4x100 con Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Marcell Jacobs. La staffetta potrà fare affidamento su Samuele Ceccarelli, Campione d’Europa sui 60 metri indoor. La finale è prevista sabato 26 agosto. Grandi ambizioni anche per Filippo Tortu nei 200 metri, il brianzolo è reduce dal 20.14. L'olimpionico Massimo Stano ci riproverà nella marcia 35 km.

Mattia Furlani sarà un potenziale outsider nel salto in lungo. Nadia Battocletti (primatista italiana dei 5000 metri), Yeman Crippa (impegnato nei 10.000 metri), Sara Fantini (lo scorso anno quarta nel lancio del martello e poi bronzo agli Europei), Daisy Osakue (lancio del disco) potranno dire la loro. Attenzione ad Ayomide Folorunso, primatista italiana dei 400 ostacoli e già in semifinale.

Il calendario

MARTEDÌ 22 AGOSTO

18:40 - 100 ostacoli, batterie

19:20 - 800 metri maschili, batterie

19:55 - salto in alto maschile, finale

20:20 - lancio del disco femminile, finale

20:25 - 400 ostacoli femminili, semifinali

21:00 - 400 metri maschili, semifinali

21:30 - 1500 metri femminili, finale

21:42 - 3000 siepi maschili, finale

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

10:05 - 800 metri femminili, batterie

10:15 - salto con l'asta maschile, qualificazioni

10:20 - lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

11:10 - 5000 metri femminili, batterie

11:15 - salto in lungo maschile, qualificazioni

12:05 - 200 metri femminili, batterie

12:50 - 200 metri maschili, batterie

19:00 - lancio del martello femminile, qualificazioni

19:10 - salto triplo femminile, qualificazioni

19:30 - salto con l'asta femminile, finale

19:45 - 3000 siepi femminili, batterie

20:40 - 100 ostacoli, batterie

21:15 - 1500 metri maschili, finale

21:35 - 400 metri femminili, finale

21:50 - 400 ostacoli maschili, finale

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

7:00 - 35 chilometri marcia maschile

7:00 - 35 chilometri marcia femminile

19:00 - 5000 metri maschili, batterie

19:30 - salto in lungo maschile, finale

19:45 - 200 metri femminili, semifinali

20:15 - lancio del martello femminile, finale

20:20 - 200 metri maschili, semifinali

20:50 - 800 metri maschili, semifinali

21:25 - 100 ostacoli, finale

21:35 - 400 metri maschili, finale

21:50 - 400 ostacoli femminili, finale

VENERDÌ 25 AGOSTO

10:05 - decathlon, 100 metri

10:10 - lancio del giavellotto maschile, qualificazioni

10:20 - salto in alto maschile, qualificazioni

10:55 - decathlon, salto in lungo

12:20 - decathlon, getto del peso

18:30 - decathlon, salto in alto

19:30 - 4x100 maschile, batterie

19:35 - salto triplo femminile, finale

20:00 - 4x100 femminile, batterie

20:20 - lancio del giavellotto femminile, finale

20:25 - 800 femminili, semifinali

21:05 - decathlon, 400 metri

21:40 - 200 metri femminili, finale

21:50 - 200 metri maschili, finale

SABATO 26 AGOSTO

7:00 - maratona femminile

10:05 - decathlon, 100 ostacoli

10:25 - getto del peso femminile, qualificazioni

11:00 - decathlon, lancio del disco

14:00 - decathlon, salto con l'asta

19:00 - decathlon, lancio del giavellotto

19:25 - salto con l'asta maschile, finale

19:30 - 4x400 maschile, batterie

19:55 - 4x400 femminile, batterie

20:15 - getto del peso femminile, finale

20:30 - 800 metri maschili, finale

20:50 - 5000 metri femminili, finale

21:25 - decathlon, 1500 metri

21:40 - 4x100 maschile, finale

21:50 - 4x100 femminile, finale

DOMENICA 27 AGOSTO

7:00 - maratona maschile

20:05 - salto in alto femminile, finale

20:10 - 5000 metri maschili, finale

20:20 - lancio del giavellotto maschile, finale

20:45 - 800 metri femminili, finale

21:10 - 3000 siepi femminili, finale

21:37 - 4x400 maschile, finale

21:47 - 4x400 femminile, finale

*in grassetto le gare da medaglia

Dove vedere i mondiali di atletica

I Mondiali di atletica 2023 saranno trasmessi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ con tre feed dedicati. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport. Su Eurosport.it e sui canali social della rete satellitare sarà possibile avere tutte le news, gli approfondimenti, gli highlights e i video dei momenti. Tutti i mondiali di atletica saranno trasmessi in diretta in chiaro sui canali Rai (streaming Raiplay). Inoltre tutte le gare saranno visibili in modalità On Demand sulle diverse piattaforme.