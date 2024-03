Mondiali di atletica indoor, Furlani è d'argento nel salto in lungo

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia di argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica, in programma a Glasgow. L'azzurro con 8.22 è stato preceduto dal greco Mitidais Tentoglu, campione olimpico e mondiale, che ha ottenuto la stessa misura ma ha realizzato un secondo miglior salto (8.19 rispetto all'8.10 dell'azzurro) conquistando così l'oro. Terzo il giamaicano Carey McLeod con 8.21. Si tratta della seonda medaglia italiana ai Mondiali di Glasgow dopo il bronzo nel peso di Leo Fabbri.

Furlani, che esordisce rispondendo proprio 8,22 al primo salto al principale avversario, fa segnare poi 7,91, 7,86, l'8,10, 8,04 prima dell'ultimo salto nullo ma molto lungo, estremo tentativo per l'oro. Tentoglu dopo l'8,22 fa 7,94, un nullo, l'8,15 che lo tiene in alto, 8,11 e 8,19 all'ultimo salto. Furlani, primatista mondiale U20 al coperto, a un centimetro dal primato mondiale junior nella graduatoria che raggruppa salti all'aperto e al coperto e primatista italiano assoluto indoor, è allenato da mamma Kathy Seck ed ha aperto la seconda giornata di competizioni in Scozia, rispettando le attese. A soli 18 anni è stato in scia del campione di tutto Tentoglu, insidiandolo, come riconosciuto dal campione greco a fine gara. Dopo le medaglie giovanili, ecco quella assoluta in una competizione Mondiale.

VOLA RAGAZZO VOLA!!!



Che gara pazzesca per il nostro Mattia Furlani!!!!



L'azzurro si prende l'argento ai Mondiali indoor di #Glasgow2024!!!



@ItaliaTeam @atleticaitalia

La gioia di Furlani

"In una gara alle 10 del mattino, col campione olimpico e mondiale, arrivare a medaglia è pazzesco, un sogno, il frutto del tanto lavoro fatto in queste settimane. Bisogna proseguire su questa strada". Mattia Furlani commenta così l'argento conquistato nel lungo ai Mondiali indoor. Il giovanissimo azzurro non trattiene le lacrime: "Da Budapest ho acquisito molta esperienza in questi mesi, con queste gare importanti - dice a RaiSport - Fa piacere aver raggiunto un risultato del genere, con tutto il lavoro che abbiamo svolto, è incredibile: l'ho sognato ma raggiungerlo è un'altra cosa. Ringrazio mia mamma, è lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato" . La dedica della medaglia è "per chiunque mi abbia sostenuto e ha lavorato per il mio percorso, a me stesso per tutto quello che ci ho messo per arrivare dove sono adesso. Ma è la prima tappa di un lungo percorso, bisogna stare coi piedi per terra perchè c'è tanto da lavorare".





Prima medaglia internazionale "da grande" per Mattia Furlani: è un volo d'argento con 8,22 nel lungo ai Mondiali indoor di Glasgow



@atleticaitalia

Chi è Mattia Furlani

Diciannove anni delle Fiamme Oro, originario di Marino, conquistando la medaglia d'argento ai Mondiali indoor di Glasgow è diventato il più giovane medagliato di sempre nella specialità alla rassegna iridata al coperto. Furlani è figlio dell'ex saltatore in alto Marcello (nel 1985 valicò l'asticella a 2,27) e della sprinter di origini senegalesi Kathy Seck.

Mattia ha iniziato a praticare l'atletica a 13 anni ma nello stesso periodo praticava anche la pallacanestro. Dopo aver praticato velocità e salto in alto (primatista italiano cadetto con 2,10), negli ultimi anni si è dedicato al salto in lungo, specialità dove è primatista italiano assoluto al coperto con 8,34 metri, misura ottenuta il 17 febbraio scorso ad Ancona che equivale anche alla miglior prestazione mondiale under 20.

A livello internazionale, Mattia ha conquistato l'oro nel salto in alto e nel salto in lungo agli Europei 2022 a Gerusalemme, l'oro europeo under 20 nel lungo lo scorso anno a Gerusalemme e si è classificato secondo ai Campionati europei a squadre sempre dello scorso anno a Chorzow nella storica trasferta vittoriosa dell'Italia dell'atletica.