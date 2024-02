Mondiali di nuoto, Quadarella è d'oro nei 1500 stile libero

Simona Quadarella conquista la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar. All'Aspire Dome la 25enne romana domina sin dai primi metri e si impone con il tempo di 15'46"99 davanti alla cinese Bingjie Li (15'56"62) e alla tedesca Isabel Gose (15'57"55). Per Quadarella si tratta del secondo oro mondiale nei 1500, imomna dopo quello del 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. Un trionfo che vale anche il pass per Parigi 2024.

CAMPIONESSA DEL MONDO!!!



Monumentale Simona Quadarella ai Mondiali di nuoto di Doha!!!



L’azzurra domina e vince l’oro nei 1500 stile libero come a #Gwangju2019!!!!



M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-A!!! #ItaliaTeam @FINOfficial_ #Doha2024 #RoadToParis2024 pic.twitter.com/imajyBiYSO — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 13, 2024

La gara

Anche oggi la nuotatrice azzurra ha sfruttato al meglio l'assenza della statunitense e campionessa olimpica ed uscente Katie Ledecky. L'allieva di Christian Minotti, tre volte campionessa continentale della distanza (2018, 2021 e 2022) e per la quinta volta consecutiva sul podio mondiale, è stata autrice di una prestazione tecnica ma soprattutto tattica perfetta al termine della quale oltre a cogliere l'oro ha anche centrato ampiamente la qualificazione olimpica toccando in 15'46"99, otto secondi sotto il limite richiesto. Da lì ha fatto il vuoto e per tutta la gara non ha avuto cedimenti di ritmo. La cinese Bingjie Li è giunta a dieci secondi (15'56"62), la teutonica Isabel Gose a quasi undici (15'57"55). Simona Quadarella tornerà in gara negli 800 sl con batterie venerdì ed eventuale finale il giorno seguente.

PROVATE A PRENDERLA!



Quadarella è oro nei 1500 stile libero, seconda medaglia d'oro nella stessa specialità come Federica Pellegrini e pass Olimpico conquistato.



S U P E R S I M O O O O



L'impresa dell'azzurra è su RaiPlay https://t.co/BezeEPWrBj#AQUADoha2024 | pic.twitter.com/MCb4gsmJWi — RaiPlay (@RaiPlay) February 13, 2024

Conquistando l'oro mondiale nei 1500 stile libero, Quadarella è salita sul podio iridato per la quinta volta consecutiva e primeggiato sulla stessa distanza in due edizioni dei Campionati mondiali in vasca lunga, raggiungendo così altri due big del nuoto italiano. Federica Pellegrini è salita otto volte consecutive sul podio iridato nei 200 stile libero tra il 2005 e il 2019 vincendo in quattro occasioni e Gregorio Paltrinieri in cinque nei 1500 stile libero tra il 2013 e il 2022 imponendosi tre volte. Se si guarda, invece, alle medaglie iridate complessive in vasca lunga, Quadarella (otto ori europei in bacheca), si è attestata a quota sei come Thomas Ceccon (assente ai Mondiali di Doha per motivi di programmazione), cifra che li pone alle spalle di Pellegrini (11) e Paltrinieri (8).

Le parole dopo il trionfo