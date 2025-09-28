Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali Pallavolo 2025: orario, precedenti e dove vederla in TV e streaming

Con negli occhi ancora la splendida vittoria degli azzurri della pallavolo contro la Polonia, nemmeno il tempo di godersi risultato e prestazione che si deve voltare pagina per scrivere quella più importante: domenica 28 settembre è tempo di finale Mondiale tra l'Italia e la Bulgaria. Per l'Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria

La forza della Bulgaria

Dopo le parole d'elogio spese verso i suoi uomini dopo la gara contro la Polonia in cui De Giorgi ha sottolineato che la sua Italvolley sia stata più brava degli avversari e che non si sono scomposti " anche quando abbiamo subìto due o tre punti in momenti delicati ", è passato ad analizzare la sfida della sfide, quella contro la Bulgaria. " Adesso siamo ancora in corsa, un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza. La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un pò a sorpresa, nel senso che dall'altra parte c'erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro: la Bulgaria ha giocato molto bene. È una squadra talentuosa, forte, e quindi anche domani dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine ", ha concluso.

Quali sono i precedenti

Sono ben 27 i precedenti tra Italia e Bulgaria nella pallavolo maschile con un bilancio che sorride agli azzurri: ben 17 vittorie contro le 10 dei bulgari. È positivo anche l'ultimo ricordo: nella Volleyball Nations League 2025 l'Italvolley ha vinto 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19).

Quando e dove vedere la gara

Domenica 28 settembre alle ore

ci sarà l'avvio della gara ma gli appassionati potranno vedere le immagini in diretta già dalle 12.15 sui canali Rai (Rai Due) ma in streaming anche su RaiPlay. A pagamento, invece, su Dazn e VBTV.