Mondiali di pallavolo, I'Italia è strepitosa: schianta la Polonia e vola in finale

Una partita a tratti perfetta ma soprattutto la capacità di recuperare, sempre, tutte le volte che è stata in svantaggio contro la Polonia: l'Italvolley maschile si conquista con pieno merito la finalissima ai Mondiali di Manila contro la Bulgaria che nell'altra semifinale ha battuto la Repubblica Ceca. Il punteggio, 25-21, 25-22, 25-23 la dice lunga sulla forza degli azzurri che sono stati più uniti che mai e capaci di spegnere le velleità polacche. Domani appuntamento imperdibile alle ore 12.30 per la finalissima con gli azzurri che proveranno a difendere il titolo vinto nel 2022.

Le parole di Luca Porro

" È stata una partita speciale, non ho parole. Questa squadra è di nuovo in finale, adesso festeggiamo il giusto e poi ci concentriamo per la partita di domani. Chi entra dalla panchina cerca di farsi trovare più pronto possibile. Domani sarà una battaglia come quella di oggi, daremo il massimo ", ha dichiarato il giovanissimo Luca Porro, 21enne schiacciatore del Modena, ai microfoni della Rai al termine della gara.

La strepitosa vittoria dell'Italia

Intensità, precisione, qualità: l'Italvolley del primo set cresce alla distanza dimostrandosi decisiva nei punti che contano. La Polonia inizia meglio fino a portarsi con un margine di vantaggio di quattro punti (11-7) ma da quel momento, dopo il time-out richiesto da De Giorgi, gli azzurri rosicchiano punti importanti fino alla rimonta grazie a un super muro di Russo che vale il 14-14. Subito dopo l'Italia mette la freccia con un punto di Romanò (15-14) per poi arrivare al 18-16 con grandi difese azzurre e grandi attacchi. La Polonia sbaglia nel palleggio, l'Italia scappa 20-17, poi 22-19 e arrivano i primi set point. Finisce con una bordata di Mattia Bottolo 25-21.

Il secondo set è un cardiopalma di emozioni incredibili: la Polonia parte nuovamente molto forte (4-1) con De Giorgi a chiamare quasi subito il time-out. Poi gli azzurri riconquistano il terreno perduto fino a portarsi 14-13 e successivamente 15-13 con un ace di Romanò. Arriva anche il massimo vantaggio per l'Italvolley 18-14, sembra un set in discesa ma c'è il ritorno prepotente della Polonia che si porta 20-20 e poi va avanti di un punto. Nel momento più difficile della gara il talento e la forza dell'Italia: determinante l'ingresso in campo di Francesco Sani che chiude con un ace, il 25-22 che porta i nostri sul 2-0.

Il terzo set inizia come gli altri, in pratica, con la Polonia che gioca meglio, sbaglia meno e mette in difficoltà l'Italvolley che commette anche alcuni errori gratuiti. Il punteggio ci vede sotto 10-5 ma poi, ancora una volta, pian piano e con costanza, un punto dietro l'altro, gli azzurri salgono di livello, si ricompattano fino ad arrivare al 18-18 con un grande ace di Michieletto. Gli azzurri diventano ingiocabili: muri, ace di Sani e un altro muro valgono il 22-19. Con il "freddo" Leon la Polonia torna sotto (22-21).

Luca Porro fa esplodere il palazzetto, la sua schiacciata vale il 23-21 e poi Alessandro Michieletto fa il 24-21, tre match point per la finalissima. La Polonia ne annulla due ma poi arriva il punto esclamativo decisivo che ci fa volare il finale, il 25-23.