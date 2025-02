Mondiali di sci, eccezionale Brignone: medaglia d'oro a Sestriere

Ascolta ora 00:00 00:00

Favolosa, da brividi! Federica Brignone ha sciato in maniera impeccabile ribaltando nella seconda manche il secondo posto ottenuto nella prima e stravincendo la gara di slalom gigante a Sestriere, davanti al pubblico italiano, ottenendo la vittoria numero 33 in Coppa del Mondo e la sesta di questa strepitosa stagione. Una superiorità schiacciante specialmente nella seconda discesa dove ha fatto la differenza con il tempo complessivo di 2'12"69 mentre la neozelandese Alice Robinson si è piazzata al secondo posto con 2'13"09. Terza la norvegese Louise Tjernsesund con 2'14"26.

L'altra ottima notizia è l'uscita nella prima manche di Lara Gut-Behrami con l'azzurra che allunga in classifica generale portandosi a 170 punti di vantaggio sulla svizzera. Per quanto riguarda i colori azzurri, Sofia Goggia si è piazzata 16esima, al 18° posto Marta Bassino mentre Asja Zenere infine ha chiuso 23esima. Sabato 22 febbraio si replica con un altro slalom gigante: prima discesa alle ore 11, la seconda a partire dalle ore 14.

La straordinaria vittoria di Brignone

" Mi sento meglio da ieri, sono riuscita a fare due ottime manche. Grazie a tutti, per me non è stato un giorno facile e mi dispiace non essere stata disponibile come al solito ma mi servivano le energie per sciare al 100% ". Dopo la prima manche, al primo posto si era piazzata la neozelandese Alice Robinson con il tempo di 1'06"04, al secondo posto l'azzurra a soli 19 centesimi mentre al terzo posto si è classificata l'americana Paula Moltzan, terza a 83 centesimi. Al termine della prima discesa, provata dall'influenza, Brignone ha dichiarato di concentrare " tutte le energie sulle due manche. Sto molto meglio di qualche giorno fa, ma è tosta! ".

"Pensavo di non guarire mai"

" Credo che nella mia vita non mi era mai capitato di stare sei giorni costretta a casa senza fare nulla. È stato complicato, mi sembrava di non guarire mai e ringrazio chi mi ha seguito in questi giorni. Ma ero consapevole di sciare bene e sapevo che concentrando le energie sulle due manche avrei potuto raccogliere un bel risultato", ha aggiunto la valdostana nelle interviste successive parlando dello stato di salute di questi giorni e concludendo con un pensiero alla neozelandese. " Robinson sta sciando alla grande, attacca sempre ed è un osso duro. Io ho fatto un po’ fatica a prendere il ritmo nella parte alta della prima manche, poi nella seconda ho voluto attaccare a tutta: 'come va, va”' mi sono detta" .

In classifica generale, la valdostana ha complessivamente 899 punti la svizzera Gut-Behrami resta ferma a 729 dopo l'uscita di gara al Sestriere: terza in classifica la croata Zrinka Ljutic con 651 punti.

Perfetta, esemplare, eccezionale: diventa ormai difficile trovare aggettivi adatti al cammino della trentaquattrenne valdostana che prosegue a macinare record su record",

ricorda la Fisi (Federazione italiana sport invernali).