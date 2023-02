Mondiali di sci, Federica Brignone d'argento nel gigante: trionfa Shiffrin

Federica Brignone è medaglia d'argento nello slalom gigante ai Campionati mondiali di sci alpino di Mèribel. L'azzurra, terza dopo la prima manche, è stata superata solo dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto l'oro con 12 centesimo di vantaggio sull'azzurra. Terzo posto e medaglia di bronzo per la norvegese Raghnild Mowinckel. Quinta l'altra azzurra, Marta Bassino. La 32enne di La Salle puntava ad un'altra medaglia anche in gigante, come raccontato nell'intervista a Il Giornale e sfiora di pochissimo il successo.

È la seconda volta, che Federica riesce nell'impresa, 12 anni dopo la conquista dell'argento nel gigante di Garmisch 2011, sua prima medaglia iridata. Così, dopo l'oro nella combinata alpina d'apertura, Federica porta a tre medaglie il proprio bottino personale ai Mondiali di sci e porta a tre le medaglie italiane in questa rassegna francese. Lo fa con una gara tirata al massimo delle sue possibilità e due manche all'attacco, una più bella dell'altra, nelle quali ha prima saputo issarsi al terzo posto di metà gara e poi risalire ancora una posizione fino all'argento finale.

Adesso va a far compagnia alle sciatrici italiane più medagliate della storia dei Mondiali. Prima di lei con tre medaglie, Giuliana Minuzzo (3 bronzi), Deborah Compagnoni (3 ori) ed Isole Kostner (2 ori ed un argento). Il record assoluto a livello italiano sono le sette medaglie Gustav Thoeni (5 ori), seguite dalle quattro di Zeno Colò (3 ori) ed Alberto Tomba (2 ori).

Quante emozioni in gara

Mikaela Shiffrin, che proprio prima della gara ha annunciato la separazione dopo sette anni dallo storico allenatore Mike Day. vince per la prima volta in carriera l'oro mondiale in gigante ma alle sue spalle c'è lo splendido argento di Federica Brignone. Sulla Roc de Fer di Meribel, la statunitense difende con successo la prima posizione ottenuta nella prima manche e per appena 12 centesimi nega alla 32enne valdostana il secondo oro in questa rassegna dopo quello in combinata. Terza a metà gara, Brignone approfitta anche dell'errore di Tessa Worley, che la precedeva, e si mette così al collo la terza medaglia mondiale della carriera considerando anche l'argento ottenuto, sempre in gigante, a Garmisch nel 2011. Sul terzo gradino del podio sale Ragnhild Mowinckel (+0"22) mentre chiude quinta Marta Bassino (+0"80), protagonista di una straordinaria rimonta dal 13esimo posto grazie al terzo tempo assoluto della seconda run. Asja Zenere, infine, termina in 22esima posizione.

Le prime parole

"Sono proprio contentissima di oggi. Sapete come mi sono presentata. Nella prima parte mi è mancato un pò di fisico in fondo ma nella seconda ho attaccato con tutto quello che avevo, raschiando dal fondo del barile e sono davvero soddisfatta. Sono venuti in tanti a vedermi, mi era dispiaciuto deluderli in SuperG e sono contenta di aver dimostrato di poter sciare in questo modo in gigante e di essermela giocata, alla fine sono lì vicina". Così Federica Brignone, ai microfoni di RaiSport, dopo l'argento mondiale in gigante.

L'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo del gigante femminile ai Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel: 1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 2'07"54 2. Federica Brignone (Ita) a 0"12 3. Ragnhild Mowinckel (Nor) a 0"22 4. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"31 5. Marta Bassino (Ita) a 0"80 6. Mina Fuerst Holtmann (Nor) a 0"92 7. Petra Vlhova (Cze) a 0"93 8. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1"26 9. Coralie Frasse Sombet (Fra) a 1"32 10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) a 1"39 22. Asja Zenere (Ita) a 2"66.