Mondo della boxe in apprensione: Scardina operato d'urgenza alla testa

Il mondo del pugilato è in apprensione per le condizioni di salute di Daniele Scardina. Il 30enne di Rozzano, infatti, durante l'allenamento di oggi ha subito un colpo alla testa, si è sentito male venendo subito soccorso e trasportato d'urgenza all'Humanitas. "King Toretto" è stato subito operato d'urgenza alla testa visto che al suo arrivo in ospedale i medici hanno subito constatato come le sue condizioni fossero serie. Scardina stava intensificando gli allenamenti per il proprio esordio nei pesi mediomassimi con il prossmo appuntamento sul ring in programma venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. L'ex compagno di Diletta Leotta aveva deciso recentemente di fare il salto di categoria dai pesi supermedi ai mediomassimi ma ora l'unica cosa che conta è che tutto si risolva nel migliore dei modi.

La carriera di King Toretto

Scardina scopre la passione per il pugilato all'età di quindici anni e dopo aver praticato la boxe a livello dilettantistico, si trasferisce a Miami insieme al fratello, per allenarsi come professionista seguito da Dino Spencer. Nel 2015 inizia la sua proficua carriera e nel marzo del 2019 vince il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Il 26 febbraio del 2021, invece, conquista il titolo intercontinentale WBO categoria super medi, mandando ko all'ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez.

Nell'ottobre dello stesso anno ottiene la sua ventesima vittoria da professionista, dopo l'incontro con Jurgen Doberstein all'Allianz Cloud di Milano. Nel maggio del 2022, però, subisce la prima sconfitta in carriera per ko tecnico contro l'italiano Giovanni De Carolis dopo aver messo in palio il titolo Wbo. Questa notizia ha subito fatto il giro del web con i tanti tifosi di King Toretto che si sono stretti attorno a lui in questo momento delicatissimo.

Gli incontri di Scardina

21 incontri disputati con 20 vittorie e una sola sconfitta, l'ultima del maggio 2022 contro De Carolis. Ecco l'elenco della vittorie in ordine decrescente:



21 Sconfitta 20-1 Italia Giovanni De Carolis TKO 13 maggio 2022

20 Vittoria 20-0 Germania Jurgen Doberstein RTD 1º ottobre 2021

19 Vittoria 19-0 Spagna Cesar Nunez TKO 26 Febbraio 2021

18 Vittoria 18–0 Belgio Ilias Achergui UD 25 Ottobre 2019

17 Vittoria 17–0 Italia Alessandro Goddi UD 28 Giugno 2019

16 Vittoria 16–0 Finlandia Henri Kekalainen UD 8 Marzo 2019

15 Vittoria 15–0 Rep. Dominicana David Antonio Nunez TKO 10 Novembre 2018

14 Vittoria 14–0 Serbia Alexander Bojic KO 16 Giugno 2018

13 Vittoria 13–0 Rep. Dominicana Melvin Betancourt TKO 16 Dicembre 2017

12 Vittoria 12–0 Ucraina Andrii Velikovskyi UD 24 Giugno 2017 6 Italia Milano, Italia

11 Vittoria 11–0 Rep. Dominicana Wilmer Mejia RTD 31 Marzo 2017

10 Vittoria 10–0 Ungheria Aron Csipak TKO 2 Dicembre 2016

9 Vittoria 9–0 Stati Uniti Rashad Jones TKO 5 Novembre 2016

8 Vittoria 8–0 Rep. Dominicana David Montero TKO 27 Agosto 2016

7 Vittoria 7–0 Italia Christian Bozzoni TKO 21 Luglio 2016

6 Vittoria 6–0 Stati Uniti Steven Crowfield TKO 14 Maggio 2016

5 Vittoria 5–0 Rep. Dominicana Francisco Suero TKO 20 Febbraio 2016

4 Vittoria 4–0 Rep. Dominicana Elias Ramirez TKO 6 Febbraio 2016 2

3 Vittoria 3–0 Rep. Dominicana Víctor Moya KO 20 Novembre 2015 1

2 Vittoria 2–0 Rep. Dominicana Ramon Jimenez TKO 22 Ottobre 2015

Vittoria 1–0 Rep. Dominicana Wilson Jimenez TKO 4 Settembre 2015 2 Rep. Dominicana La Victoria, Rep. Dominicana