Mondo dello sci in lutto: morta Elena Fanchini. Aveva 37 anni

Il mondo dello sci e dello sport piange la scomparsa, prematura, di Elena Fanchini, sciatrice di 37 anni. La sorella maggiore di Nadia, classe 1986 e Sabrina classe 1988 non ce l'ha fatta a combattere il cancro e si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Elena, che nel 2005 vinse la medaglia d'argento ai Mondiali di Bormio-Santa Caterina Valfurva in discesa libera, era malata da tempo e già nel 2017 aveva dovuto affrontare la malattia salvo poi fronteggiare una nuova recidiva. Già nel 2018, Elena scoprì di essere malata a causa di una neoplasia di basso grado. " Tornerò a sciare , aveva assicurato la finanziera di Artogne. Purtroppo Elena non solo non è tornata a sciare ma ha perso anche la sua lunga, faticosa e dolorosa battaglia contro il tumore.

Il videomessaggio

Elena decise di ritirarsi il 22 aprile del 2020 a 35 anni e in quell'occasione affidò ad un videomessaggio ricco di emozioni il suo addio allo sci: "Ciao a tutti, per me oggi è un giorno importante una giornata piena di emozioni, di tristezza e anche un velo di sofferenza perché oggi ho annunciato il ritiro dalle gare ufficiali di sci" , le sue parole rotte dal pianto. "Mi dispiace tantissimo perché non avrei mai voluto ritiarmi così però il mio fisico non mi permette più di andare avanti e anche mentalmente non credo più di riuscire a garaggiare in una gara di discesa libera. Voglio ricordare la mia carriera da quando è partita con quella bellissima medaglia ai mondiali di Bormio del 2005 che è stato una vittoria indimenticabile che porterò sempre nel cuore" .

La carriera di Elena è stata costellata dagli infortuni ma nonostante questo non ha mai mollato. Il tumore scoperto alla fine del 2017, poi, ha messo praticamente fine alla sua carriera visto che la sua ultima gara in coppa del mondo è stato il SuperG disputato in Val-d'Isère il 17 dicembre 2017 e chiuso al 39esimo posto. La Fanchini aveva poi voluto ringraziare tutti per esserle stati sempre vicino: "E' stata una carriera bellissima anche piena di infortuni però la ricorderò sempre con grandi emozioni, con grande orgoglio per quello che ho fatto, mi mancherà tantissimo, mi mancherà tantissimo lo sci, la velocità, la squadra, i miei allenatori e tutto l'ambiente. Voglio ringraziare la federazione, le fiamme gialle, la mia splendida famiglia, le mie sorelle Nadia e Sabrina, la mia mamma e il mio papà e il mio fidanzato che sono sempre stati con me e mi hanno aiutato sempre e mai abbandonato. volevo anche ringraziato voi tifosi che avete sempre fatto il tifo per me"

La carriera di Elena

Elena ha fatto il suo esordio in Coppa del Mondo, il 6 gennaio del 2005 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera con il 17esimo posto sul traguardo. (17ª). Ai mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva si presenta alla grande vincendo la medaglia d'argento nella discesa libera. Il 2 dicembre 2005 ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo aggiudicandosi la discesa libera di Lake Louise, suo primo podio nel circuito.

La sua carriera è stato purtroppo costellata da diversi infortuni e il primo avvenne nel 2008 in Austria dove durante un allenamento si procurò la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro che la costrinse a saltare l'intera stagione. Le vittorie non arrivano e il 12 gennaio 2018 annuncia di dover rinunciare a partecipare ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 per curarsi da un tumore. Nella stagione 2018-2019 durante gli allenamenti per il supergigante di Killington si frattura un dito della mano e si procura un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro, con frattura del perone prossimale che la porterà poi al ritiro il 22 aprile del 2020.