Nuoto, primo oro per l'Italia agli Europei in vasca corta

L'Italia si conferma grande protagonista agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Un mercoledì con quattro medaglie per gli azzurri, conclusa con l'oro - il primo della rassegna - vinto dalla 4x50 mista maschile: Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri hanno dominato sin dalle prime bracciate.

Gli azzurri hanno chiuso la gara con quasi due secondi di vantaggio sulla Gran Bretagna, medaglia d'argento. Bronzo, invece, all'Olanda. Il quartetto azzurro ha dominato la staffetta, difendendo il primo posto ottenuto negli ultimi Europei a Kazan e dei Mondiali in vasca corta a Melbourne, dove poco meno di un anno fa fecero anche il record del mondo.

A Otopeni sono arrivati ad un secondo da quel primato (1'29"72) fermandosi sull'1'30"78. "Siamo scesi in acqua per confermare l'oro e così è stato" , dichiara Mora, mentre Ceccon rende omaggio ai compagni: "La mia frazione non è stata niente d'eccezionale; loro sono stati molto bravi".

“NICOLÒ MARTINENGHI QUASI SI SCHIANTA SULLA PIASTRA”

Il podio della 4x50 mista maschile

Italia 1:30.78 Gran Bretagna 1:32.60 Olanda 1.33:03

Pilato d'argento

È caduto il tabù medaglia nei 100 rana agli Europei in vasca corta per Benedetta Pilato. La tarantina ha conquistato la medaglia d'argento, battuta soltanto da Eneli Jefimova. Pilato ha condotto gara di testa nelle prime tre vasche, subendo la rimonta della nuotatrice estone solo negli ultimi 25 metri. Per l'azzurra, che ha nuotato in 1:03.76, a ventuno centesimi dal suo record, è la prima medaglia europea sulla distanza in vasca corta. Settimo posto, invece, per Martina Carraro (1:05.47) che ha peggiorato di due decimi la prestazione delle semifinali.

Il podio dei 100 rana femminili

Eneli Jefimova (Est) 1:03.21 Benedetta Pilato (Ita) 1:03.76 Tes Schouten (Ned) 1:04.04

Quadarella ancora argento

Conferma l'argento di due anni fa a Kazan, invece, Simona Quadarella. L'azzurra ha chiuso al secondo posto negli 800 stile libero alle spalle della francese Kirpichnikova con il crono di 8:14.83. Medaglia di bronzo, invece, all'ungherese Kesely. Per Quadarella è stata una gioia a metà, soddisfatta per il risultato, ma non per il tempo. "Mi aspettavo di essere più veloce e il tempo non mi soddisfa - ha spiegato - Devo resettare e pensare alle prossime gare ad Otopeni e poi a preparare nel migliore dei modi la prossima stagione".

Il podio degli 800 stile femminili

Anastasiia Kirpichnikova (Fra) 8:08.48 Simona Quadarella (Ita) 8.14:83 Ajna Kesely (Hun) 8:18.73

Mora bronzo ex equo

Due medaglie nella stessa giornata, infine, per Lorenzo Mora. L'emiliano delle Fiamme Rosse ha conquistato anche il bronzo nei 50 dorso, ex equo con l'elvetico Bollin. Un risultato in rimonta per Mora che, dopo un passaggio lento ai 25, è riuscito a recuperare negli ultimi 10 metri. "Era una gara aperta e potevo anche vincerla - ha detto il modenese dopo la gara - Dispiace non essere al top della condizione ma sono focalizzato anche sull'inizio della prossima stagione".

Il podio dei 50 dorso maschili

1. Mewen Tomac (Fra) 22.84

2. Ole Braunschweig (Ger) 23.00

3. Lorenzo Mora (Ita) 23.10

3. Thierry Bollin (Sui) 23.10