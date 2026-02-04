Oggi via al curling tra moglie e marito

Si spazza a Cortina. Stasera alle 19.05 (live su Discovery+) parte l’Olimpiade del curling con le prime partite del torneo olimpico di doppio misto, un uomo e una donna in squadra insieme, una di quelle gare miste che il CIO incoraggia da qualche tempo e che l’Italia ha vinto a Pechino 2022 grazie a Stefania Constantini (foto) e Amos Mosaner. I due olimpionici saranno sul ghiaccio domani mattina nell’esordio contro la Corea del Sud (ore 10.05) e la sera contro il Canada (19.05). Tra le prime Nazioni impegnate oggi nel cosiddetto round robin c’è la Norvegia di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten: sono moglie e marito. Kristin ha un Master in Scienze all’Università di Oslo. Magnus, più piccolo di lei, ha una laurea in management dello sport. La coppia norge è stata battuta in Cina in finale proprio dai nostri portacolori. Inizia invece domani il cammino olimpico dei britannici, vicecampioni mondiali, che schierano Bruce Mouat, atleta dichiaratamente omosessuale e Jen Dodds, che ha uno zio che ha gareggiato nello stesso sport per il suo Paese nel 1972.

Quella norvegese non sarà l’unica coppia di moglie e marito a gareggiare insieme ai Giochi. Nello sci alpinismo, sport al debutto, l’Italia schiererà più avanti i coniugi della Valtellina: Michele Boscacci e Alba De Silvestro.