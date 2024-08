Olimpiadi, la 4x100 sbaglia tanto ma è qualificata per la finale. Fuori le ragazze

Ascolta ora 00:00 00:00

La difesa dello storico oro conquistato a Tokyo inizia in maniera problematica. La staffetta azzurra fa una prova non perfetta, chiudendo la propria semifinale in quinta posizione nonostante la buona frazione di un recuperato Jacobs e il solito forcing finale di Filippo Tortu che si è messo alle spalle la delusione dei 200 metri. A dare una mano agli azzurri i tantissimi errori delle staffette impegnate nella seconda semifinale, decisamente più lenta. Niente da fare, invece, per la staffetta femminile, molto sotto ai tempi fatti registrare qualche settimana fa alle Bahamas, dove avevano fatto sperare in un exploit. Vedremo venerdì sera alle 19.45 se il quartetto azzurro riuscirà a ripetersi contro i più veloci al mondo e far sognare ancora i tifosi azzurri.

Fuori le ragazze, Italia mediocre

L’avvicinamento della staffetta tricolore alle qualificazioni di giovedì mattina non è stato certo privo di problemi. Se Marcell Jacobs aveva rassicurato tutti dopo lo spavento del risentimento muscolare dopo la sfortunata finale dei 100 piani, qualche dubbio anche per Tortu, apparso non al massimo. La difesa del titolo olimpico sembra quasi una mission impossible ma l’Italia scende in pista con l’obiettivo principale di staccare il biglietto per la finale e, magari, sperare negli errori dei rivali più blasonati. Non certo rassicurante la prova del quartetto femminile, che nella semifinale mette una prestazione davvero deludente, chiudendo in settima posizione. Cambi non perfetti e, in generale, una sensazione di poca competitività nonostante l’inserimento in squadra di Irene Siragusa. In una gara dominata dagli Stati Uniti, prova maiuscola della Germania, che fa il miglior tempo stagionale in 42.15: l’Italia chiude con 43.03, nonostante le discrete frazioni della Kaddari e della De Masi.

La 4x100 maschile si presenta già nella prima semifinale, partendo in corsia esterna come successo a Tokyo: accanto partono però le due rivali più accreditate, Stati Uniti e Gran Bretagna, mentre andrà anche tenuta d’occhio la staffetta sudafricana. Melluzzo non parte benissimo, pessimo il cambio con Jacobs che il suo lo fa ma altrettanto male il cambio con Desalu, mentre bene il cambio per Tortu, che chiude però solo in quinta posizione. Tempo di 38.07 secondi ma toccherà aspettare il risultato della seconda semifinale per capire se l’Italia riuscirà o meno a partecipare alla finale. La gara viene vinta dagli Usa con 37.47, seguita dal Sudafrica con la solita rimonta di Simbine a 37.94 mentre il quartetto britannico riesce a battere di un niente Giappone ed Italia con 38.04.

L’Italia ha perso parecchio nel cambio schiacciato tra Jacobs e Desalu, con i recuperi dell’ex campione olimpico e di Tortu che non sono bastati per superare la Gran Bretagna. L’unica speranza del quartetto azzurro è che la quarta classificata nella seconda semifinale metta un tempo superiore a 38.07: per fortuna dell’Italia nella seconda batteria succede un po’ di tutto con una serie di errori pazzeschi che costano l’eliminazione della Giamaica. Nonostante la presenza di Thompson, i caraibici fanno disastri su disastri nei cambi mentre anche la Francia ed il Canada, secondi e terzi alle spalle del quartetto cinese, non sono certo perfetti. A sorridere è la 4x100 azzurra, che accede alla finalissima con il quinto miglior tempo.

Jacobs: “Domani sarà un’altra gara”

Dopo il grande spavento per una possibile eliminazione, i quattro alfieri della 4x100 azzurra si presentano ai microfoni della Rai molto più rilassati ma allo stesso tempo convinti che per giocarsi una medaglia bisognerà migliorare parecchio. Nel mirino in particolare il cambio tra Jacobs e Desalu, che ha fatto perdere agli azzurri centesimi di secondo che avrebbero fatto la differenza al traguardo. Jacobs si dice soddisfatto della sua frazione ma ammette che non tutto ha funzionato nei cambi: “La mia sensazione è quella di essere andato molto forte, sento di aver fatto una buona frazione. Dobbiamo rivedere qualcosa nel cambio con Fausto ma domani sarà un'altra gara. L'importante è essere passati, proveremo a ripetere quanto fatto tre anni fa. Entreremo con un'altra energia".

Fonte: Twitter (@atleticaitaliana)

Ancora più determinato Filippo Tortu, la cui ultima frazione velocissima non è riuscita nel miracolo di risalire fino alla terza posizione necessaria per il passaggio diretto alla finale. “Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale, ma non sufficiente per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia, sarà complicato, ma non ci diamo mai per vinti. Domani dovremo correre molto meglio”. Fausto Desalu, nel mirino per aver rischiato la squalifica nel suo cambio, non si nasconde dietro ad un dito: “Il cambio è stato molto schiacciato ma avevo un po' di stanchezza per la gara di ieri nei 200. E' andata, domani è un altro giorno”.

Il nuovo entrato nel quartetto azzurro, Matteo Melluzzo, sembra: “Credo di aver fatto una buona frazione, sono nel complesso soddisfatto. Siamo dentro, va bene”. Ora un giorno a disposizione per mettere a punto i cambi e provare a limare quei dettagli che potrebbero valere una medaglia.