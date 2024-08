Volley, l'Italia di Velasco domina sugli Stati Uniti 3-0 e porta a casa un oro storico

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italvolley femminile di Julio Velasco può riscrivere la storia portando a casa la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti del commissario tecnico Kiraly con i parziali di 25-18, 25-20, 25-17. L'Italia è stata ingiocabile sotto tutti i punti di vista con le avversarie che non sono riuscite minimamente ad opporre resistenza ad una forza d'urto quasi imbarazzante in favore delle ragazze di Velasco. Sugli scudi Paola Egonu che si conferma ancora una volta una vera fuoriclasse e una delle più forti al mondo in assoluto nel suo ruolo. La 25enne di Cittadella non ha praticamente sbagliato quasi nulla con attacchi vincenti e muri decisivi che non hanno lasciato scampo alle statunitensi.

Grandissime prestazioni anche di Caterina Bosetti, sempre sul pezzo e intelligente, Sarah Fahr con i suoi primi tempi quasi sempre vincenti, Myriam Sylla con la sua carica e con i suoi attacchi devastanti, Ekaterina Antropova con la sua potenza, del capitano Anna Danesi decisiva anche lei con i suoi attacchi centrali e i muri e dell'esperto libero De Gennaro sempre generosa e su ogni pallone. Questa volta Julio Velasco, a 72 anni, dopo tanti tentativi e dopo tante vittorie tra squadre di club e nazionali, è riuscito a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi entrando così ancor di più nella storia di questo meraviglioso sport e facendo entrare nella storia anche la pallavolo femminile italiana che mai aveva vinto una medaglia in questa competizione. Questa volta la medaglia è arrivata ed è addirittura d'oro che portano così a 40 in totale, come a Tokyo 2020, il numero totale di medaglie: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi più purtroppo tante medaglie di legno.

Il punto della vittoria

Un percorso netto

L'Italia di Velasco ha giocato un'Olimpiade perfetta dominando il girone, con tre vittorie contro Repubblica Domenicana, con cui ha perso il suo unico set del torneo, Paesi Bassi e Turchia. Nei quarti 3-0 alle campionesse del mondo della Serbia, ancora 3-0 alla Turchia in semifinale, che ha perso poi la finale 3-4 posto contro il Brasile. Poi la finale, bellissima, contro gli Stati Uniti, mettendo in risalto una superiotità netta.

La rosa delle azzurre che hanno vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Myriam

SyllaAnna Danesi (C), Sarah Fahr, Marina Lubian: Ekaterina Antropova, Paola Egonu: Monica De Gennaro: Ilaria Spirito (libero)