Olimpiadi, l'Italvolley femminile nella storia: Serbia ko e prima semifinale olimpica

L'Italia di Julio Velasco fa il suo dovere, vince con un netto 3-0 sulla Serbia di Giovanni Guidetti, con i parziali di 26-24, 25-20, 25-20, e vola così in semifinali alle Olimpiadi di Parigi dove affronterà. Partita difficile per le azzurre ma solo nel primo set quando ad un certo punto si sono trovate sotto nel punteggio di 5 punti, 11-16 in favore delle serbe. Da quel momento in poi, però, l'Italvolley cambia marcia e lentamente recupera fino al 19 pari e si gioca poi punto a punto fino al 24-23 in favore delle azzurre. Il primo set point viene annullato dalle fallosissime avversarie ma Egonu&Co continuano a restare concentrate e si portano a casa il set per 26-24 ai vantaggi.

Da quel momento in poi è dominio Italia che schianta la Serbia con due parziali chiusi entrambi in scioltezza sul 25-20. Per la prima volta l'Italia femminile del volley riesce nell'impresa di qualificarsi alla semifinale dell'Olimpiade dove affronterà la Turchia, già sconfitta nell'ultima partita di un girone dominato con il punteggio di 3-0, che nell'altro quarto di finale ha sconfitto per 3-2, con un tiratissimo tie-break finale, la Cina. Negli altri due quarti vittorie nette per Stati Uniti e Brasile rispettivamente contro Polonia e Repubblica Domenicana che daranno così vita ad un'altra semifinale infuocata. L'Italia ha la grande chance di poter centrare la finale dato che affronterà una squadra sicuramente ostica ma appunto già schiantata recentemente con i parziali di 25-14, 25-16 e 25-21.

Una grande prestazione

L'Italia di Julio Velasco ha dimostrato ancora una volta di possedere tutte le qualità per poter arrivare in fondo e vincere la medaglia d'oro anche se non è stato ancora conquistato nulla e per accedere alla finale bisognerà sudare parecchio sia dal punto di vista fisico che mentale ed emotivo. Grandissime prestazioni di tutte le azzurre in campo con una menzione particolare per la solita Paola Egonu con le sue potenti schiacciate, ace e muri, ma anche di Sara Fahr con le sue veloci in grande sintonia con l'alzatrice Orru ma non solo visto che anche il libero De Gennaro, Bosetti, Antropova e Sylla hanno sfoderato una prestazione maiuscola. Per la Serbia buona la prestazione della solita Boskovic resa "umana" dalla nostra nazionale che dopo un primo set contratto e difficile si è sciolta dimostrando tutta la sua superiorità.

Il tabellino

Italia: Lubian , Cambi , De Gennaro (L) , Orro , Bosetti , Danesi , Sylla , Egonu ,

Fahr , Omoruyi , Antropova , Giovannini . All. Velasco.: Busa , Lazovic , Drca , Popovic , Uzelac , Ognjenovic , Aleksic , Stevanovic , Popovic (L) , Boskovic , Milenkovic , Lozo . All. Guidetti.