Olimpiadi, l'Italvolley di Velasco batte la Turchia 3-0 e vola in finale

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italvolley di Julio Velasco compie un altro capolavoro, vince per 3-0 in maniera netta, con qualche momento di sofferenza, contro la Turchia di Daniele Santarelli e vola così per la prima volta nella sua storia alla finale di un'Olimpiade dove domenica affronterà gli Stati Uniti che hanno battuto per 3-2 il Brasile. Se nel girone le azzurre si erano già dimostrate di un altro livello, con un secco 3-0 alle turche nell'ultima partita del raggruppamento, il concetto è stato ribadito anche in questa semifinale che non ha praticamente mai avuto storia. Eppure, l'Italia nel primo e nel terzo set è stata ad un certo punto sotto nel punteggio ma è sempre riuscita a recuperare lo svantaggio con una calma "olimpica" giocando un'altra partita maestosa, con le giocatrici di Velasco che hanno dimostrato di essere una vera squadra sotto tutti i punti di vista. 25-22, 25-19, 25-22 i parziali di questo match in cui l'Italia non ha mai tremato annientando le avversarie che di contro hanno invece dimostrato tutti i loro limiti caratteriali.

Avversario dell'Italia gli Usa di Karch Kiraly eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo assieme a Lorenzo Bernardi ora assistente di Velasco. Il match contro le statunitensi non sarà affatto facile ma le azzurre vogliono scrivere la storia del nostro paese mettendo finalmente in bacheca una medaglia d'oro olimpica. Sarà una partita speciale anche per Velasco, che a distanza di 28 anni da quella finale persa alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 contro i Paesi Bassi con l'Italvolley maschile della generazione di fenomeni, avrà modo di rifarsi con le sue ragazze che finora hanno vinto cinque partite su cinque con un solo set perso nella partita inaugurale del torneo.

Un percorso netto

L'Italia di Velasco ha vinto tutte e tre le partite del girone contro Repubblica Domenicana, con cui ha perso il suo unico set finora, Paesi Bassi e Turchia. In semifinale, le azzurre hanno fatto fuori le campionesse del mondo della Serbia con un pesante 3-0, replicato oggi in semifinale contro la Turchia. Ora sotto con gli Stati Uniti, vero banco di prova per le ambizioni delle nostre ragazze che hanno fatto vedere di avere gli occhi della tigre con Antropova, Bosetti, Sylla, Fahr, Egonu e Danesi che si sono dimostrate dei veri martelli, con Orro sempre precisa nell'organizzare il gioco e con il libero De Gennaro sempre sul pezzo.

I ruoli delle azzurre

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Myriam

Sylla: Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Marina Lubian: Ekaterina Antropova, Paola Egonu: Monica De GennaroIlaria Spirito (libero)