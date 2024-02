Olimpiadi di Parigi 2024, rubati i piani di sicurezza: scatta l'allarme

C'è grande preoccupazione a Parigi a causa di un grave episodio che si è verificato nei giorni scorsi: stando a quanto riportato dalla rete televisiva Bfmtv, infatti, sarebbero spariti i piani di sicurezza inerenti l'organizzazione delle prossime Olimpiadi estive, che si svolgeranno nella capitale francese a partire dal 26 luglio e fino al prossimo 11 agosto 2024.

La notizia, diffusa inizialmente solo dall'emittente televisiva, è stata confermata poche ore dopo anche dalla polizia, che ha dato immediatamente avvio alle indagini. Il clamoroso furto, che ha creato più di qualche allarme tra le autorità locali, si sarebbe verificato nella mattinata dello scorso lunedì 26 febbraio. Secondo ciò che ha riferito il protagonista della vicenda, un ingegnere di 56 anni che per l'appunto lavora nel municipio di Parigi, i piani di sicurezza per le prossime Olimpiadi erano contenuti in un laptop e in due chiavette Usb che si trovavano all'interno di una borsa che aveva con sé. Il dipendente comunale ha riferito di essere salito a bordo di un treno in partenza per Creil dalla stazione Gare du Nord: con sé aveva una borsa contenente un pc portatile e due dispositivi Usb, riposta con attenzione in uno scompartimento proprio sopra il sedile su cui aveva trovato posto all'interno del mezzo di trasporto pubblico.

Fin lì tutto a posto, se non che l'ingegnere, a causa di un annunciato forte ritardo del suo treno, decide di cambiare corsa. Quando cerca la borsa contenente i dati sensibili delle prossime Olimpiadi, tuttavia, si rende conto che è sparita nel nulla: approfittando evidentemente del trambusto venutosi a creare durante le fasi di cambio del treno, qualcuno deve aver agito portando via la valigetta e il suo prezioso carico dalla cappelliera. Resosi conto dell'accaduto, il dipendente comunale si è precipitato a sporgere denuncia. Non è chiaro ancora se si sia trattato di un furto premeditato oppure se l'episodio rientri nei numerosi episodi di questo genere che quotidianamente si verificano a bordo dei mezzi pubblici della capitale francese.