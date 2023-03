Dalla palestra alle piste, Sofia Goggia a 360°: ma su Giletti non risponde

Sofia Goggia ha vinto per la quarta volta la coppa del mondo di discesa libera, dopo averla messa in bacheca nel 2018, 2021 e 2022. La matematica è arrivata nella discesa di Kvitfjell in Norvegia, lo scorso 4 marzo, con la 30enne bergamasca a confermarsi ancora una volta la più forte per quanto riguarda la velocità. Raggiunto questo importantissimo traguardo, e dunque più rilassata, Goggia si è concessa alle Iene che l'hanno raggiunta nel ritiro di Soldeu (Andorra) per l'ultima discesa libera della stagione, che l'ha vista chiudere al secondo posto nonostante non avesse più niente ambizioni di classifica.

De Devitiis incalza, Goggia glissa

L'inviato delle Iene ha seguito la campionessa bergamasca durante la vigilia dell'ultima gara della stagione trovando una Goggia disponibile ma a tratti distante, solo perché concentrata sull'imminente gara del giorno dopo. A fine giornata Sofia, con un audio, comunica a De Devitiis l'impossibilità di cenare insieme ma gli promette una videochiamata. A questo punto l'inviato delle Iene coglie la palla al balzo per domandarle del presunto flirt con Massimo Giletti, che durante l'intervista alla tramissione "Belve" su Rai 2 aveva lasciato intendere qualcosa. "A chi lo dai il bacino della buonanotte?". La risposta della Goggia è laconica: "A nessuno do il bacino della buonanotte, lo do a me stessa".

L'indomani, sulla seggiovia e poco prima della gara, De Devitiis ha provato ancora una volta ad incalzare Sofia sull'argomento, trovandola però leggermente seccata e non troppo desiderosa di parlare. "Ma prima di sciare si può fare l'amore?", "Nicolò, non lo so", la risposta spazientita della Goggia. L'inviato della trasmissione di Italia 1 allora entra ancora di più nello specifico facendole la fatidica domanda: "Sei fidanzata?", Sofia risponde di no e poi aggiunge "No, non rompermi i c..., ho la gara a cui pensare. Vedi di non farmi troppe domande".

Giletti aveva acceso il gossip

Qualche settimana fa, ospite di Francesca Fagnani a Belve, Massimo Giletti aveva risposto così alla domanda sulla sua presunta storia d'amore: "Ma questa donna esiste o è come Mark Caltagirone?", chiede la giornalista a proposito della donna della quale il collega sarebbe innamorato. “Nella mia vita esiste una donna". "Possiamo dire che è in pista?”, la domanda sibillina della Fagnani che introduce l'argomento montagne con Giletti che cavalca l'onda: "È innamorato anche delle nevi? Delle montagne?”. “Avete capito? Stiamo parlando di Heidi. Io sono cresciuto, mi trovo molto a mio agio. Amo le montagne”. “Quelle vincenti?", la domanda della Fagnani. “Mi sa che stiamo parlando di una cosa che sappiamo solo noi, chi capisce capisce. I perdenti non mi sono mai piaciuti, comunque", la replica finale di Giletti a chiudere l'argomento.

Dalla palestra alle piste

Il servizio delle Iene, però, non è stato solo goliardico e alla ricerca dello scoop sulla presunta relazione con Massimo Giletti, ma è stato anche utile per capire come una delle sciatrici più forti del mondo si prepara 24 ore prima della gara. Tra una seduta in palestra e l'altra, fisioterapia, potenziamento e cyclette, Goggia ha permesso di poter vedere dal vivo la preparazione di uno sportivo. Il giorno della gara, poi, durante la ricognizione tra una curva veloce e l'altra si è potuto assistere alla definizione di ogni minimo dettaglio della quattro volte campionessa nella specialità della discesa libera che occupa il quinto posto nella classifica generale dietro a Mikaela Shiffrin, Lara Gut, Petra Vlhova e Federica Brignone.