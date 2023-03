Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo nella discesa libera

Sofia Goggia ha conquistato la quarta Coppa del mondo di discesa libera in virtù del secondo posto nella gara di Kvitfjell vinta dalla reginetta di casa Kajsa Vickhoff Lie. L'azzurra sulla pista 'Olympiabakken' della località norvegese, ritornata nel Circo bianco femminile dopo 17 anni, è andata come sempre all'attacco ma al traguardo ha accusato 29 centesimi di ritardo rispetto alla norvegese che ha centrato la sua prima vittoria in carriera. A completare il podio di giornata l'elvetica Corinne Suter a 41 centesimi dalla vincitrice. Quarta la slovena Ilka Stuhec a 61.

Fa festa anche la statunitense Mikaela Shiffrin, alla quale basta la quinta piazza (+0"79) per mettere in bacheca la sua quinta Coppa del Mondo generale in carriera dopo quelle conquistate nel 2017, 2018, 2019 e 2022. Settima Federica Brignone a 85 centesimi da Lie, 13esima Elena Curtoni a 1"13, 15esima Laura Pirovano a 1"27; 26esima Nicol Delago a 2"03, fuori dalle trenta Nadia Delago, 33esima a 2"62.

I trionfi di Sofia Goggia

Un trionfo con una gara d'anticipo - manca la discesa delle finali di Coppa ad Andorra - in una stagione straordinaria caratterizzata anche da un infortunio (con tanto di intervento chirurgico). Nella bacheca di Sofia ci sono due medaglie olimpiche, l'oro del 2018 e l'argento del 2022, un argento iridato nel 2019 in supergigante, un bronzo mondiale nel 2017 in slalom gigante, 47 podi in Coppa del mondo (29 di essi in discesa) e 22 vittorie (17 in discesa). Su otto gare discese disputate, Sofia sette volte è salita sul podio (cinque vittorie e due secondi posti) e una volta è caduta. I primi due acuti sono arrivati nell'arco di 24 ore: il 2 e 3 dicembre scorso, Goggia si era imposta sulla 'Men's Olympic' nella romantica località canadese di Lake Louise.

Successivamente il 16 dicembre a Sankt Moritz, Goggia era giunta seconda nella discesa alle spalle della compagna di squadra Elena Curtoni ma era stata una festa a metà perchè durante la gara aveva impattato contro un pezzo di ghiaccio fratturandosi il metacarpo del secondo e terzo metacarpo sinistro. Il giorno seguente, presentatasi al cancelletto di partenza con la mano fasciata dopo l'operazione del pomeriggio precedente a Milano, aveva sorpreso il mondo intero vincendo la gara. Il 20 gennaio a Cortina d'Ampezzo, sull'Olympia delle Tofana la bergamasca si è imposta davanti alla slovena Ilka Stuhec. Il giorno successivo Goggia è caduta per l'unico, oltre ai Mondiali in Francia, risultato negativo della stagione.

Il 26 febbraio a Crans Montana, Sofia è ritornata sul gradino più alto della discesa prima del secondo posto odierno su una pista inedita per la Coppa femminile, l'Olympiabakken della località norvegese che nel 1994 ospitò le gare veloci delle Olimpiadi di Lillehammer. Nella statistica delle plurivincitrici della coppa della specialità Regina dello sci alpino, al comando c'è l'americana Lindsey Vonn a quota 8, quindi l'austriaca Annemarie Moser-Proell con 7, l'austriaca Renate Goetschl con 5, quindi con 4, la svizzera Michela Figini, la tedesca Katja Seizinger e Goggia. L'altra italiana a vincere la coppa di discesa era stata, nel 2001 e 2002, Isolde Kostner.

