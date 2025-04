Pallavolo, gioca al sesto mese di gravidanza: la storia di Priscila Heldes

Sta destando molto scalpore in Brasile (e non solo) la vicenda di Priscila Heldes, pallavolista che gioca nella serie A brasiliana con il Fluminense la quale continua a schiacciare, stare sotto rete e allenarsi con le altre compagne nonostante sia a un passo dal sesto mese di gravidanza con una pancia che cresce ben in vista e che sta facendo il giro del web scatenando l'inevitabile dibattito: ma è giusto che continui a giocare o avrebbe già dovuto smettere?

"Speciale giocare con mio figlio"

Carica come non mai, l'ultima sua apparizione risale ad appena pochi giorni fa quando è scesa in campo per aiutare le sue compagne ai quarti di finale dei playoff contro gli avversari del Sesi Bauru. " Manca una settimana al completamento dei sei mesi di gravidanza. È davvero speciale poter vivere questo momento con mio figlio", ha dichiarato prima della gara Priscila, ruolo alzatrice, che è sposata con il giocatore di basket Wesley Castro.

I pensieri di Priscila

Immortalata durante l'incontro, ha postato su Instagram alcuni scatti dell'incontro facendo vedere anche con quale forza si allena in palestra alzando manubri molto pesanti con una sola mano oltre al bilanciere. " Ogni gravidanza è unica, ma se c'è una cosa che condividiamo durante questo processo è la scoperta di una fonte incredibile dentro di noi - ha scritto la pallavolista brasiliana - Ci sono dubbi, solitudine, stanchezza, ma ogni volta che pensi di non farcela, esci e ti metti alla prova come se lo avessi fatto per tutta la vita. Ad ogni cambiamento del mio corpo, ad ogni sviluppo di mio figlio, mi rendo conto di quanto Dio sia meraviglioso e di come si prenda cura di ogni dettaglio. Non sono la prima a continuare a lavorare durante la gravidanza e non sarò nemmeno l'ultima, e questo è meraviglioso" .

Il parere del medico

L'attesa è che nasca Emanuel: ma ci sono rischi con una pancia che cresce ed è arrivata praticamente al sesto mese? Al momento è tutto sotto controllo come la diretta interessata ha spiegato ai media brasiliani. " Appena ho scoperto di essere incinta, sono andata dal medico che mi ha detto: ‘Se stai bene e sei in salute, vai avanti‘. L'ho fatto, sto bene", ha spiegato. Più che altro, il dibattito come spesso avviene in questi casi è diventato social.

Su X e non sono molti utenti hanno commentato la scelta di Priscila: c'è chi è d'accordo spiegando che la gravidanza " non è una malattia, giusto che giochi " con altri che invece hanno totalmente bocciato la scelta di scendere in campo. " Che assurdità, non dovrebbe giocare, perché sta mettendo in pericolo la vita del suo bambino".

Ci sono alcune cose che non posso fare, ma basta stare attenti e non cadere a faccia in giù. A parte questo, nessun problema"

Con l'aplomb che la contraddistingue, Priscila ha scelto la linea della morbidezza dribblando ogni tipo di polemica.