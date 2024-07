Parigi 2024, le Fate si arrendono solo a Simone Biles e conquistano uno storico argento

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sogno è diventato realtà: le Fate della ginnastica artistica conquistano la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Angela Andreoli, Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa si arrendono solo Stati Uniti di Simone Biles, oro mai in discussione con il punteggio di 171.296 punti. L'Italia si difende al volteggio e alla trave, effettua una strepitosa routine alle parallele asimmetriche e riesce a non pagare un paio di imprecisioni nel corpo libero. Arriva così una storica medaglia, ottenuta col punteggio di 165.494 punti. In questa specialità mancava da Amsterdam 1928, quando le Piccole pavesi vinsero la prima medaglia femminile della storia italiana in tutte le discipline. Terzo posto il Brasile (164.497): il volteggio di Rebecca Andrade, infatti, consente alle sudamericane di superare la Gran Bretagna per due decimi. È la nona medaglia per l'Italia alle Olimpiadi.

La gara

Le Fate hanno chiuso la prima rotazione al terzo posto con 41.665 punti: punteggio più alto al volteggio per Manila Esposito (14.166), poi Alice D'Amato (13.933) e Angela Andreoli (13.566). Punteggio che vale il secondo posto alle spalle di Stati Uniti (44.100) e Cina (42.666), poi il Brasile (41.119).

Va ancora meglio alle parallele asimmetriche, che fruttano 84.330 punti a metà gara e il secondo posto dietro le americane (83.466), che fanno gara a se. La migliore delle Azzurre in questa rotazione è stata Alice D'Amato (14.633) che è riuscita a far meglio anche di Simone Biles (14.400). Prestazione che vale il secondo posto alle spalle degli Stati Uniti (87.432 pt) che fanno gara a se. Le Fate confermano il secondo posto, con tre punti di vantaggio sul Canada dopo la terza rotazione, quella alla trave con 125.529 punti, sempre seconde alle spalle degli Stati Uniti (129.131) e davanti alla Gran Bretagna (124.164).

