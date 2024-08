Paura all'Olimpiadi di Parigi: malore in acqua, la nuotatrice collassa dopo i 200 misti

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di paura in questa giornata di Olimpiadi. La nuotatrice slovacca Tamara Potocka ha infatti accusato un malore subito dopo la sua gara, crollando a terra sotto lo sguardo preoccupato degli altri atleti e degli spettatori. Sono stati momenti di forte tensione, soprattutto perché la sportiva ha avuto necessità di assistenza medica e i soccorritori sono interventuti portando una maschera di ossigeno.

Paura alla Défense Arena

Nessuno si aspettava una scena del genere. Sono stati attimi di vera appresione alla Défense Arena di Nanterre, dove si stanno disputando le gare di nuoto. Subito dopo aver partecipato alla batteria dei 200 misti, la 21enne slovacca Tamara Potocka è letteralmente crollata a terra, scatenando il panico. La giovane si è sentita male a bordo piscina ed è subito stato dato l'allarme. I personale medico ha raggiunto di corsa l'atleta per verificare le sue condizioni e si è subito pensato a una crisi respiratoria. I soccorritori hanno quindi usato subito una maschera d'ossigeno, così da somministrane alla nuotatrice. Dopo essere stata caricata su una barella, Tamara Potocka è stata portata via.

Le ipotesi su quanto possa esserle accaduto sono molteplici. Il personale medico della Défense Arena di Nanterre ha poi fatto sapere che per quanto la scena possa essere apparsa critica, la 21enne è sempre stata cosciente. La notizia è stata confermata sul sito ufficiale della Federnuoto slovacca, dove è stato chiarito che la giovane atleta ha ricevuto assistenza medica.

Cosa ha detto l'allenatrice

Ivana Lange, capo della spedizione e allenatrice della squadra di nuoto slovacca, ha poi fatto sapere che Tamara Potocka soffre di asma e la forte tensione di questi giorni non deve aver giocato a suo favore. " Questa combinazione di tensione nervosa e fisica, mentre non aveva immediatamente a disposizione il suo spray, che potrebbe usare, ha contribuito alla creazione di questo problema. Ha ricevuto l'ossigeno e i farmaci necessari, le sue condizioni sono costantemente monitorate. Pochi minuti fa il medico mi ha detto che doveva essere monitorata per diverse ore. Vi informeremo sulla situazione attuale ", ha dichiarato, come riportato dalle agenzie di stampa.

Chi è Tamara Potocka

21 anni, appartenente alla squadra di nuoto slovacca, Tamara Potocka ha cominciato a nuotare quando aveva 7 anni. Il suo idolo è Katinka Hosszu, ed è una grande ammiratrice di Michael Phelps.

Il suo debutto a livello internazionale è stato ai Mondiali in vasca corta a Hangzhou (Cina), nel 2018.

Quest'oggi la nuotatrice è arrivata settima nella sua batteria, non riuscendo ad accedere alle semifinali.