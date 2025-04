Paura per Brignone: cade ai campionati di gigante, in ospedale in elicottero

Ascolta ora 00:00 00:00

Un fulmine a ciel sereno dopo una stagione straordinaria che aveva regalato soltanto vittorie e sorrisi: Federica Brignone è caduta nel corso della seconda manche ai campionati Assoluti in corso in Val di Fassa (Alpe Lusia). Purtroppo è stato necessario l'intervento dell'elicottero per trasportarla nell'ospedale più vicino dove sono in corso tutti gli accertamenti per conoscere il suo stato di salute. Sicuramente si tratta di una beffa e sfortuna incredibili dal momento che dopo queste ultime prove la stagione era definitivamente conclusa e non avrebbe più rimesso gli scarponi sugli sci almeno fino al termine dell'estate per iniziare la preparazione ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

La ricostruzione dell'incidente

Dalle prime ricostruzioni, nel corso della seconda discesa (la prima manche l'aveva conclusa al primo posto), la valdostana avrebbe commesso un errore ruotando in uscita verso destra con un movimento anomalo delle sue gambe e un forte impatto sulla neve. Si teme una sospetta rotazione anomala del ginocchio con interessamento della tibia. Brignone è attualmente ricoverata all'ospedale di Trento per tutti gli accertamenti del caso accompagnata dal fratello e allenatore Davide.

La campionessa italiana 2025 di gigante agli Assoluti è Ilaria Ghisalberti, 24enne del Centro Spotivo Carabinieri che ha vinto la sfida tricolore sulla pista "Mediolanum della Ski Area Lusia con il tempo di 2’17"74. Seconda dopo la prima manche, Ghisalberti ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della carriera per essere arrivata al primo posto nella frazione decisiva.

Iniziati gli accertamenti

Sono cominciati poco dopo le ore 13 all’ospedale di Trento gli accertamenti a Federica Brignone per scoprire l'entità dell'infortunio: i medici sono in costante contatto con la Commissione Medica Fisi (Federazione Italiana sport invernali), che emetterà un comunicato ufficiale nelle prossime ore.

Una stagione indimenticabile

Federica Brignone ha regalato emozioni incredibili a tutto lo sci italiano dopo una stagione eccezionale che l'ha vista alzare al cielo la coppa dello slalom Gigante, quella di discesa libera e la generale.

È stata una stagione incredibile per me, non avrei mai pensato di sciare con questa costanza e rimanere sempre concentrata

A fine aprile mi riposerò un po' e inizierò a preparare il 2025-26. Oltre non vado"

", ha raccontato dopo l'ultimo trofeo ottenuto a Sun Valley, negli Stati Uniti. Proprio pochi giorni fa, in una breve intervista a Rai Sport, aveva dichiarato: "