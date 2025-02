La paura di essere la migliore di tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Si può avere paura pur essendo i migliori di tutti. Mikaela Shiffrin lo era fino a un po’ di tempo fa, la regina delle nevi, la ragazza solare che divorava i paletti e lasciava alle altre solo fiocchi di gloria. Cinque coppe del Mondo generali, 154 podi, 99 vittorie, 2 ori olimpici (più un argento), 7 successi ai mondiali (più 4 secondi posti e 3 terzi). Imbattibile.

Poi la vita presenta il conto: la morte del padre che cade da un tetto mentre lo sta aggiustando, la crisi, il ritorno e quel 99 che non diventa mai 100. Anche perché a novembre, a Killington, la caduta nel gigante le lascia una ferita all’addome ma soprattutto nell’anima. Così, ecco che ai mondiali di Saalbach, la regina si riscopre sempre più umana. Annuncia che no, non ce la fa, niente gara, niente voglia di vittoria, e il motivo è il più semplice possibile: la paura. “Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare partire con l'intensità necessaria per le gare – ha annunciato via social -. Come sempre, ho provato a tuffarmi nella sfida, sperando di ricominciare dai Mondiali. Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere mi avrebbero fatto superare le barriere mentali. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo 2 mesi fa".

Succede, lo abbiamo visto anche negli occhi di Jannik Sinner in Australia, e un giorno capiterà che finirà anche lui per perdere una partita, magari presto. Pazienza. L’importante è capire che questa storia insegna che, chiunque siate, qualsiasi cosa facciate, arriverà il giorno in cui avrete paura anche voi, che non siete imbattibili, nonostante magari vi sentiate invincibili.

A quel punto avrete due possibilità: partire lo stesso rischiando di farvi ancor più male, oppure prendere esempio da Mikaela, fermarvi e respirare, darvi il tempo giusto per tornare ad essere il vostro personalissimo campione. La Shiffrin c’è riuscita, e presto farà di nuovo centro. Anzi, siamo sicuri: cento.