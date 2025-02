Pellegrino centra la settima medaglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è preso l'argento in quello che sarà il suo ultimo Mondiale. A Trondheim, Federico Pellegrino (nella foto il primo a sinistra) centra la settima medaglia iridata, 14 anni dopo la prima che fu ad Oslo, sempre in Norvegia. Ieri, a 34 anni, il poliziotto valdostano di Nus, si è tolto l'ennesima grande soddisfazione e, dopo aver retto le sorti del Fondo azzurro per oltre una generazione, spiega con poche ma sentite parole la sua emozione: «Ho messo in pista la miglior versione di me».

L'argento arriva nella «sua» gara, la sprint a tecnica libera, dove ha ceduto il passo solo a Johannes Klaebo. Terzo è Lauri Vuorinen. Chicco sta portando avanti la sua metamorfosi: per i Giochi 2026, gran finale della sua immensa carriera, vuole competere anche sulle long distance, ma la sprint resta il suo primo amore.