"Penso di tornare alle gare...". La rivelazione di Federica Pellegrini

Per chi spera ancora in un ritorno inaspettato di Federica Pellegrini oggi è una giornata positiva. Incalzata nel merito dalla Gazzetta dello Sport, a quasi quattro anni dal suo ritiro la campionessa di nuoto italiana torna a parlare del suo sport e, soprattutto, di un possibile ritorno per le prossime Olimpiadi che, giova ricordarlo, si disputeranno nel 2028 a Los Angeles, negli Stati Uniti.

“A volte mi butto in acqua con i bambini per sentirmi una di loro. Sentirsi ex è molto difficile per me nella testa, poi in acqua le sensazioni non sono più le stesse, c’è sempre quella voce che mi dice “ok se ti rimetti a nuotare da domani chissà per Los Angeles” , racconta la campionessa lasciando aperte le ultime speranze rimaste. Poi, parlando di suo marito, Matteo Giunta, aggiunge: "Mi dice, ‘se cominciassi ad allenarti domani, in 2 anni ti qualifichi’. Sarei felicissima la prima settimana, poi no. A 39 anni, i giovani magari pensano: cosa fa questa, che palle!”. Un modo forse per guardare in faccia la realtà e, soprattutto, il futuro del nuoto italiano.