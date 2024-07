Tamberi perde la fede nuziale nella Senna. E i compagni scherzano: "Perso un oro se ne trova un altro"

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutta sorpresa per Gianmarco Tamberi durante la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il portabandiera azzurro ha perso la fede nuziale nella Senna. Secondo quanto appreso, mentre sventolava il tricolore la fede che portava al dito, con le mani bagnate, è scivolata ed è rimbalzata sul bordo per poi finire in acqua nel fiume parigino.

Quando l'imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie. "E adesso che le dici?". È stato lo sfottò rivoltoli da altri compagni di squadra. Il campione olimpico è sposato dal settembre del 2022 con Chiara Bontempi.

Tamberi insieme all'altra portabandiera Arianna Errigo ha sventolato l'emorme tricolore sotto la pioggia. Sulla parte superiore del battello numero 37 assieme alla Giamaica (a prua invece Israele e Islanda), i 141 atleti e circa una settantina di official in rappresentanza di 20 discipline hanno messo in evidenza tutto il loro entusiasmo. Ad applaudirli tanti tifosi italiani e anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da ieri nella capitale francese. Il tifo degli azzurri ha anche coperto alcuni fischi arrivati dagli spettatori alla delegazione israeliana.

"È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni". Sono le prime parole di Tamberi, dopo la sfilata sulla Senna da parte dell'Italia nella cerimonia inaugurale. Poi ancora Gimbo ha postato una foto con la collega di ruolo Arianna Errigo sotto la Torre Eiffel .

"Che sia un'Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido Paese!. In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra pazzesca, spacchiamo tutto", ha concluso il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto.