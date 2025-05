Piazza di Siena, quando l’eleganza incontra il cuore: le star raccontano il loro legame con i cavalli

Ascolta ora 00:00 00:00

Trepidante per il barrage, con gli occhi fissi sull'Ovale di Piazza di Siena, Matilde Gioli è l'immagine perfetta della passione, dell'amore per i cavalli e per gli sport equestri. E non solo: «Esatto, ho avuto il piacere di sentirmi parte di quest’avventura in occasione della conferenza stampa di presentazione che ho avuto l’onore di condurre e in brevissimo tempo mi sono resa conto che questo non è solo un grande show di salto ostacoli. È molto di più». L’attrice impegnatissima sul set in questi giorni, prosegue: «Questo è un evento unico in un luogo meraviglioso che si propaga nelle direzioni più belle, dall’arte e i restauri all'alta botanica e le iniziative solidali, utilizzando parte delle risorse del Concorso ippico e tutto questo, una volta chiuso l’evento, torna alla città con l’Ovale che torna ad essere palestra a cielo aperto, mentre Piazza di Siena sarà curata tutto l'anno da chi la utilizzerà di nuovo in occasione del Concorso del prossimo anno».

La passione per i cavalli è un affare di cuore che batte forte: «Il mio amore per i cavalli è cresciuto di anno in anno e oggi è un punto centrale della mia vita. Animali meravigliosi per un mondo meraviglioso che sprigiona una magia unica, connettendoti con la natura in maniera totalizzante». Ora per Matilde Gioli Piazza di Siena è anche un po’ casa sua. «Sì, seduta nel mio posticino dove sono riuscita a seguire le gare tra un impegno e l’altro di lavoro, mi sono sentita davvero parte di questo fantastico evento e mi sono ritrovata lì a pensare che se questo sta per finire, tra dodici mesi saremo di nuovo qui, attorno a questo Ovale, col pieno di passione e amore per i cavalli».

In un luogo dove la grazia della natura incontra l’eleganza dello sport, Anna Falchi si muove intorno all’Ovale di Villa Borghese con la naturalezza di chi è perfettamente a suo agio tra bellezza e armonia: «Amo gli animali, gli sport all’aria aperta e Roma: Piazza di Siena unisce tutto ciò in un evento di caratura internazionale. La curiosità, che aiuta a tenersi giovani, è ciò che mi spinge a tornare qui ogni volta che ne ho l’opportunità, poi è sempre un’emozione unica», le parole dell’attrice, ancora una volta presente nelle tribune durante l’evento. La sua passione per i cavalli nasce da ragazzina: «Ho iniziato all’età di nove anni, ero una giovane cavallerizza. È una cosa che consiglio a tutti, per me ha funzionato un po’ come la zooterapia, mi ha aiutata a credere in me stessa, poi alla base di tutto c’era un amore per i cavalli abbastanza importante. Purtroppo un incidente mi ha frenata, impedendomi di proseguire quest’attività, ma resto comunque un’interessata spettatrice».

E infine Fabio Fazio: «Siamo vittime delle nostri figlie amazzoni», ride e scherza a Piazza di Siena in un simpatico siparietto in tribuna con Fabio De Luigi. Il concorso ippico di Villa Borghese, del resto, è ormai un appuntamento fisso per il noto autore e conduttore televisivo: «Sono stato qui anche l’anno scorso, ma l’emozione è sempre molto forte. Si tratta di un evento unico al mondo e la location ti toglie il fiato».

E chissà se un giorno sarà proprio sua figlia la grande protagonista dell’Ovale di Roma: «Vediamo ride. Lei vive per i cavalli e mi ha fatto conoscere questo mondo. Io la seguo sempre ed è come se gareggiassi anche io con lei».