Pietro Mennea, ecco la moneta da collezione per ricordare l'atleta italiano

In occasione dei Campionati europei di atletica leggera 2024 in programma a Roma da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha voluto omaggiare la memoria di Pietro Mennea e del suo straordinario record sui 200 metri piani emettendo una moneta da collezione a lui dedicata.

La moneta, realizzata dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, è in argento dorato e fa parte della collezione numismatica 2024: a disegnarla l'artista italiano Emanuele Ferretti. La suggestiva presentazione è avvenuta proprio a Barletta, città in cui il compianto atleta nacque il 28 giugno del 1952 e con la quale c'è sempre stato un fortissimo legame.

La moneta da collezionismo dedicata alla "Freccia del Sud", questo il soprannome coniato per Mennea, ritrae l'atleta di profilo mentre corre con indosso la celebre canotta col numero 433, quella con cui trionfò ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980. Oltre al suo nome, sul fronte è inciso anche 19''72, lo straordinario tempo da lui fatto segnare alle Universiadi di Città del Messico del 1979. Mennea, allora studente di scienze politiche, non solo trionfò nei 200 metri piani, ma ottenne il nuovo record del mondo nella specialità. Un record che resistette per quasi 12 anni, per la precisione fino al 1996, anno in cui Michael Johnson fece registrare 19''66 ai trials statunitensi per i Giochi olimpici del 1996. Ciò nonostante, comunque, lo straordinario crono ottenuto dalla "Freccia del Sud", resta tuttora il record Europeo da battere. Per la cronaca, sempre alle Universiadi in Messico, l'atleta pugliese concluse i 100 metri piani in 10''01, stabilendo quello che allora era il record Europeo. Lo stesso tempo rimase a lungo record italiano fino al 22 giugno del 2018, quando fu superato da Filippo Tortu.

"L'opera celebra il leggendario velocista italiano immortalato con la pettorina 433, simbolo della sua vittoria olimpica a Mosca nel 1980, insieme al numero 8, la sua corsia trionfante" , spiega la nota di presentazione della moneta, che vuole essere non solo "un omaggio alle persone celebrate, ma anche un modo per diffondere la loro storia e il loro impatto sulla società".

Sono 5mila le monete realizzate in versione proof e disponibili per l'acquisto anche sul sito www.shop.ipzs.it fino a esaurimento scorte. "Pietro Mennea ha lasciato un'eredità duratura nello sport italiano e mondiale" , prosegue la nota.

"Questa moneta è un riconoscimento tangibile del suo straordinario contributo come uno dei più grandi atleti italiani di tutti i tempi, noto come la Freccia del Sud, con risultati eccezionali come il record mondiale nei 200 metri piani, che ha mantenuto per 17 anni e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980"

, si legge in conclusione.