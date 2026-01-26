PokerStarsNews, Dario Sammartino talent del progetto editoriale

Nuova partnership di PokerStarsNews.it, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport con Dario Sammartino: il celebre giocatore napoletano di poker sportivo entra a far parte del progetto editoriale di PokerStarsNews, rafforzandone ulteriormente autorevolezza e legame con la community. Con sua consolidata esperienza e la profonda conoscenza del poker sportivo, Sammartino offrirà alla community contenuti esclusivi e analisi di approfondimento, supportando il progetto editoriale – già iniziato con la video-serie “Dario Sammartino alle WSOP” – attraverso attivazioni dedicate e la partecipazione a eventi live selezionati.

“L’ingresso di Dario Sammartino nel roster dei talent di PokerStarsNews si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo di progetti editoriali innovativi e di qualità - spiega Federico Robotti, Marketing director di PokerStars Italy -. La sua consolidata esperienza nel poker sportivo e il percorso professionale che lo contraddistingue rappresentano un valore aggiunto per il nostro ecosistema editoriale. Attraverso contenuti esclusivi, potremo infatti raccontare il poker da una prospettiva ancora più autentica e coinvolgente, rafforzando il dialogo con la community e ampliando la nostra capacità di raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale di appassionati”.

IL CAMPIONE

Nato nel 1987 a Napoli, Dario Sammartino si è affermato ai vertici del poker live, diventando protagonista nei più prestigiosi high roller internazionali e del circuito Ept. Nel 2019 ha sfiorato il titolo mondiale con il secondo posto al Main Event delle World Series of Poker, per poi coronare il sogno del braccialetto delle Wsop nel 2024.

Ai vertici della all-time money list italiana, è apprezzato per il suo stile elegante e la solida tecnica e rappresenta da anni un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori del poker sportivo italiano. Nel 2025 è stato co-autore della sua autobiografia, “Poker Boy", pubblicata da Mondadori.