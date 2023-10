Golf, nella Ryder Cup trionfa il Team Europa: gli Usa ko nel tripudio di Roma

L'Europa vince la Ryder Cup, battendo gli Usa 16.5 a 11.5, nel teatro del Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia. Decisivo il mezzo punto conquistato da Tommy Fleetwood nel match play contro Ricky Fowler.

Dopo la prima giornata e la mattina di sabato, in cui la squadra di Luke Donald aveva accumulato un grande vantaggio, dal fourball di ieri gli statunitensi hanno iniziato una rimonta lenta ma stoppata dall’inglese che già era stato protagonista nel 2018 insieme a Francesco Molinari. Si chiude così la prima edizione italiana nella storia della competizione tra Europa e Stati Uniti.

Edoardo Molinari e Francesco Molinari, vicecapitani, hanno così vinto una seconda Ryder Cup insieme dopo quella del 2010. Dopo 5 anni la Ryder torna così in Europa, con gli Usa, vincitori nelll'ultima edizione disputata a Kohler, nel Wisconsin, che ancora una volta non riescono ad imporsi in terra europea, dove mancano la conquista del trofeo dal 1993. Un evento che ha scatenato il pubblico pronto a invadere la buca 18 sul quale è prevista la premiazione.

Team Europe win the 44th Ryder Cup #RyderCup pic.twitter.com/TMta2Q2cdg — Ryder Cup (@rydercup) October 1, 2023

Il trionfo del Team Europa

Nell’ultima giornata dei 12 singolari le vittorie di Viktor Hovland, Rory McIlroy e Tyrrell Hatton hanno tenuto a distanza gli americani in netta ripresa dopo le prime due giornate.

Il norvegese Viktor Hovland, guidato dallo statistico Edoardo Molinari, ha messo subito tre buche di vantaggio su Collin Morikawa, chiudendo con 4 colpi a 3 buche dalla fine e vincendo il suo primo singolare in Ryder Cup. Il nordirlandese Rory McIlroy è stato in vantaggio per tutta la partita con l’esordiente Sam Burns, infliggendogli un +4 all’undicesima buca che non ha lasciato scampo: 3 colpi di vantaggio alla fine con una buca ancora da giocare.

Lo scozzese Tyrrell Hatton si è trovato presto sul 3-0 con un altro rookie, Brian Harman, vincendo anche lui il primo singolare di Ryder dopo due sconfitte in passato. Il punto decisivo è poi arrivato da Tommy Fleetwood, che ha esibito un magnifico colpo d’avvio (drive) alla 17, centrando il green, e avvicinando la buca con l’approccio: una situazione favorevole di fronte alla quale l’americano Rickie Fowler ha concesso la vittoria determinante per riconquistare la coppa persa dall’Europa nel 2021 con un umiliante 19-9.

The moment @TommyFleetwood1 secured the half point that guarantees we win the Ryder Cup #TeamEurope | #RyderCup pic.twitter.com/45MHGfK516 — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) October 1, 2023

Gli altri punti che hanno aiutato l’Europa a raggiungere i 14.5 punti necessari per vincere sono arrivati nel super match tra gli ultimi due vincitori del Masters, lo spagnolo Jon Rahm, numero 3 del mondo, e Scottie Scheffler, numero 1, che si è ripreso dopo la sconfitta epocale del giorno prima con Hovland-Aberg. Robert MacIntyre ha poi battuto Wyndham Clark, mentre gli americani hanno vinto i match di Patrick Cantlay, Max Homa, Brooks Koepka, Justin Thomas, Xander Schauffele.

Le reazioni

"Non ho mai pianto su un campo di golf, questa è una squadra eccezionale" ha detto in lacrime il vicecapitano Francesco Molinari.

"Non vedo l'ora di vedere il resto dei ragazzi, il capitano, i vice capitani, le nostre mogli, le nostre famiglie e lo staff. Sono felice ed orgoglioso. Abbiamo un gruppo di persone fantastiche. Siamo una famiglia gigantesca e i legami che si creano durano una vita. È semplicemente fantastico". Tommy Fleetwood è raggiante per la vittoria del Team Europe grazie al suo punto decisivo. "Cosa provo? Sollievo, orgoglio, gioia. Luke Donald è fantastico. Siamo tutti orgogliosi di lui. Fin dall'inizio è stato bravo" ha aggiunto.

"Non cerco scuse. L'Europa ci ha battuto e la sconfitta è responsabilità mia, ho fatto scelte sbagliate". Così il capitano del Team Usa, Zach Johnson, al termine della sfida. "Useremo questa sconfitta come motivazione - aggiunge - l'Europa ha giocato alla grande e ha vinto. Abbiamo mostrato grinta e cuore, ci sono stati alti e bassi sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sono io il responsabile della sconfitta, ho fatto scelte sbagliate e rifletterò su questo. Questi 12 ragazzi hanno giocato duramente e hanno combattuto per il nostro Paese".

"Non dobbiamo sprecare questa grande occasione, queste emozioni che stiamo vivendo, perchè il golf anche in Italia possa fare il salto di qualità che merita. Questo è lo spirito con cui siamo qui". Lo ha affermato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in un commento al Tg2 a conclusione della Ryder Cup. "Una grande mano ce l'ha data questo campo e questa città meravigliosa" , ha sottolineato Abodi, "questi giorni di sole hanno contribuito perchè tutto è andato nella direzione giusta. Ma ripeto ora pensiamo a domani, al golf di domani che deve superare i pregiudizi. Il golf deve essere di tutti e per tutti".