Scherma, Tommaso Marini torna in pedana dopo "Ballando con le stelle"

Tommaso Marini, campione del mondo in carica nel fioretto, torna in pedana dopo l'eliminazione dalla finale di "Ballando con le stelle" assieme a Sophia Berto. La conferma del suo ritorno alle competizioni è stata data oggi dalla Federscherma che ha diramato le convocazioni per la prossima Coppa del mondo di fioretto che si terrà dal 10 al 12 gennaio a Parigi, per il settore maschile, e ad Hong Kong, per quello femminile.

"Sono felice del rientro di Tommaso Marini che vedrò molto in questi giorni per prepararlo al meglio - ha detto il direttore tecnico azzurro Stefano Cerioni - . Ero un po' indeciso se convocarlo subito ma ho deciso di farlo perchè so che Tommy può fare di tutto con la giusta motivazione". L a tappa di Coppa maschile si terrà allo 'Stade Pierre de Coubertin', un vero tempio della scherma mondiale dove lo scorso anno si verificò uno storico trionfo azzurro nella gara individuale con successo di Marini, Alessio Foconi secondo, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, terzi. Tutti e quattro nell'estate scorsa hanno conquistato l'argento olimpico a squadre a Parigi.

Marini sarà esentato, per diritto di ranking, dalla giornata di venerdì 10 dedicata ai preliminari, così come gli altri medagliati olimpici Filippo Macchi, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, tutti tra i 'top 16' del seeding. Saranno invece subito in pedana per cercare un posto nel tabellone principale di sabato 11 gennaio gli altri azzurri Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Damiano Rosatelli. Domenica 12 gennaio la tappa di Parigi si chiuderà con la competizione a squadre per la quale sono stati inizialmente indicati gli stessi quattro componenti del team con cui l’Italia ha vinto entrambe le prove stagionali di Coppa del Mondo disputate sin qui (prima a Tunisi e poi a Takasaki), dunqu Macchi, Bianchi, Foconi e Lombardi. Formazione che sarà poi valutata sul luogo di gara dal ct Stefano Cerioni.

Voglia di dare continuità all’eccellente inizio di questa stagione anche per le fiorettiste, impegnate a Hong Kong. Le 12 azzurre in pedana in Asia, per la gara individuale che scatterà con i preliminari di venerdì 10 gennaio e si concluderà con il tabellone principale di sabato 11, saranno la capitana Arianna Errigo, le vincitrici delle prime due tappe del nuovo quadriennio olimpico Martina Favaretto (oro a Tunisi) ed Elena Tangherlini (a Busan), Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia.

Domenica 12 spazio poi alla gara a squadre per la quale l’indicazione del ct Cerioni (da confermare sul luogo gara) è andata su Errigo, Favaretto, Tangherlini e Cristino, dunque lo stesso quartetto che ha trionfato un mese fa in Corea.

Per seguire le fiorettiste in questo primo appuntamento del 2025 andranno tenute in considerazione le 7 ore di fuso orario con: gli assalti inizieranno dunque nella notte italiana mentre le fasi finali si svolgeranno quando in Italia sarà mattina.