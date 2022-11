Sci alpino, prossime gare 2022-23: calendario e dove vederle

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad appassionare anche quest'anno tutti gli appassionati degli sport invernali. Dal tradizionale debutto sul Rettenbach di Sölden alle finali di Soldeu (Andorra) del prossimo marzo, per un'altra stagione che promette spettacolo. Sono previste 39 gare per gli uomini e 39 per le donne. In campo maschile 12 discese, 7 Super G, 10 giganti, 10 slalom, gare spalmate in 21 località. In campo femminile 9 discese, 9 Super G, 10 giganti, 11 slalom, da disputarsi in 20 località.

Cancellate a causa delle condizioni meteo le due discese maschili e le due discese femminili di Zermatt/Cervinia, che non verranno recuperate. Stessa sorte per i paralleli di Lech. A febbraio ci sarà un'interruzione per lo svolgimento dei Mondiali a Courchevel/Meribel. I campioni in carica sono lo svizzero Marco Odermatt e la statunitense Mikaela Shiffrin, che cercheranno di confermarsi dopo avere alzato al cielo la Sfera di Cristallo nella scorsa edizione.

Il calendario maschile

Sölden (Austria)

23 ottobre - gigante: vincitore Marco Odermatt

Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia)

29 ottobre – discesa: cancellata

30 ottobre - discesa: cancellata

Lech/Zuers (Austria)

13 novembre – parallelo: cancellato

Lake Louise (Canada)

25 novembre - discesa cancellata, recupero il 26/11

26 novembre - discesa: vincitore Aleksander Aamodt Kilde

27 novembre - Super G: vincitore Marco Odermatt

Beaver Creek (Usa)

2 dicembre - discesa

3 dicembre - discesa

4 dicembre - Super G

Val d’Isère (Francia)

10 dicembre - gigante

11 dicembre - slalom

Val Gardena (Italia)

16 dicembre - Super G

17 dicembre - discesa

Alta Badia (Italia)

18 dicembre - gigante

19 dicembre - gigante

Madonna di Campiglio (Italia)

22 dicembre - slalom

Bormio (Italia)

28 dicembre - discesa

29 dicembre - Super G

Garmisch Partenkirchen (Germania)

4 gennaio - slalom

Adelboden (Svizzera)

7 gennaio - gigante

8 gennaio - slalom

Wengen (Svizzera)

13 gennaio - Super G

14 gennaio - discesa

15 gennaio - slalom

Kitzbühel (Austria)

20 gennaio - discesa

21 gennaio - discesa

22 gennaio - slalom

Schladming (Austria)

24 gennaio - slalom

Garmisch Partenkirchen (Germania)

28 gennaio - discesa

29 gennaio - gigante

Chamonix (Francia)

4 febbraio - slalom

Dal 06/02/23 al 19/02/23 – Mondiali Courchevel/Meribel (Francia)

Palisades Tahoe (Usa)

25 febbraio - gigante

26 febbraio - slalom

Aspen (Usa)

3 marzo - discesa

4 marzo - discesa

5 marzo - Super G

Kranjska Gora (Slovenia)

11 marzo - gigante

12 marzo - gigante

Soldeu (Andorra)

15 marzo - discesa

16 marzo - Super G

17 marzo - parallelo a squadre

18 marzo - gigante

19 marzo - slalom

Il calendario femminile

Sölden (Austria)

22 ottobre - gigante: cancellata, si recupera a Semmering

Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia)

5 novembre - discesa: cancellata

6 novembre - discesa: cancellata

Lech/Zuers (Austria)

12 novembre - parallelo: cancellato

Levi (Finlandia)

19 novembre - slalom: vincitrice Mikaela Shiffrin

20 novembre - slalom: vincitrice Mikaela Shiffrin

Killington (Usa)

26 novembre - gigante: vincitrice Lara Gut-Behrami

27 novembre - slalom: vincitrici Wendy Holdener e Anna Swenn Larsson

Lake Louise (Canada)

2 dicembre - discesa

3 dicembre - discesa

4 dicembre - Super G

Sestriere (Italia)

10 dicembre - gigante

11 dicembre - slalom

St. Moritz (Svizzera)

16 dicembre - discesa

17 dicembre - discesa

18 dicembre - Super G

Semmering (Austria)

27 dicembre - gigante (recupero Sölden)

28 dicembre - gigante

29 dicembre - slalom

Zagabria (Croazia)

4 gennaio - slalom

5 gennaio - slalom

Kranjska Gora (Slovenia)

7 gennaio - gigante

8 gennaio - gigante

Flachau (Austria)

10 gennaio - slalom

St. Anton (Austria)

14 gennaio - discesa

15 gennaio - Super G

Cortina (Italia)

20 gennaio - Super G

21 gennaio - discesa

22 gennaio - Super G

Kronplatz (Italia)

24 gennaio - gigante

Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca)

28 gennaio - gigante

29 gennaio - slalom

Dal 06/02/23 al 19/02/23 – Mondiali Courchevel/Meribel (Francia)

Crans Montana (Svizzera)

25 febbraio - discesa

26 febbraio - Super G

Kvitfjell (Norvegia)

3 marzo - Super G

4 marzo - discesa

5 marzo - Super G

Are (Svezia)

10 marzo - gigante

11 marzo - slalom

Soldeu (Andorra)

15 marzo - discesa

16 marzo - Super G

17 marzo - parallelo a squadre

18 marzo - slalom

19 marzo - gigante

And it already looks like next season is just around the corner!



The 2022/23 Alpine Ski calendars are out...https://t.co/4XgNBTq1EChttps://t.co/mPlDUurI8x#fisalpine — FIS Alpine (@fisalpine) May 26, 2022

La Coppa del Mondo di sci in tv

Eurosport (canali 210-211) trasmetterà tutte le prove della stagione di sci alpino con Discovery+ che garantirà la diretta integrale di ogni tappa (in streaming) con Dazn che, appoggiandosi su Eurosport, permetterà a sua volta la visione in streaming o smart-tv. Le gare maschili saranno affidate alla coppia composta da Zoran Filicic e Silvano Varettoni (commento tecnico), mentre le prove femminili vedranno Gianmario Bonzi al timone con Daniela Merighetti (per quanto riguarda le gare di velocità) e Camilla Alfieri (gare tecniche).

Anche Rai Sport detiene i diritti della Coppa del Mondo che, per selezionate tappe proporrà anche su Rai 2, mentre in streaming la copertura sarà su RaiPlay. Come un anno fa vedremo Sabrina Gandolfi nel ruolo di conduttrice dallo studio, coadiuvata dai commenti tecnici di Paolo De Chiesa e Giulio Bosca. In cabina grande novità con Alberto Schieppati accanto a Davide Labate mentre non ci sarà più Max Blardone a seguire gli uomini. Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli invece commenteranno le donne.