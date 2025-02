Sei Nazioni, gli azzurri aspettano la Francia

Ascolta ora 00:00 00:00



La sfida numero 50 dell’Italrugby contro i «maestri» della Francia, che assegnerà il Trofeo Garibaldi, ha un valore importante nell’economia di un Sei Nazioni che entra nella fase decisiva. Nella storia per gli azzurri solo tre vittorie e un pari a Lille l’anno scorso pieno di rimpianti. Quesada cambia nel XV due elementi rispetto alla squadra che ha battuto il Galles: tallonatore titolare sarà Gianmarco Lucchesi al posto di Nicotera mentre sulla trequarti Simone Gesi sostituirà l’infortunato Ioane. In panchina sei avanti e due trequarti con il ritorno di Mirko Spagnolo e l’inserimento in lista di Giosuè Zilocchi e Riccardo Favretto. Nell’occasione 50° cap per Danilo Fischetti e Niccolò Cannone.

Olimpico esaurito con 11.000 tifosi provenienti dalla Francia e 6.500 biglietti venduti in Europa ma non in area Uk. Dunque, tifosi neutrali che hanno deciso di assistere al match e magari regalarsi un weekend a Roma. Ange Capuozzo avrà di fronte il compagno di squadra al Tolosa Antoine Dupont, capitano dei francesi e uno dei rugbisti più forti del mondo. «Speriamo che non lo dimostri contro l’Italia...», così l’ala azzurra.

«Ci sentiamo tolti un po’ di pressione vincendo contro il Galles, vogliamo sfruttare le occasioni che abbiamo ora che non vuol dire uscire per forza vittoriosi, ma dimostrare la nostra forza e che non siamo inferiori a nessuno. Il pareggio dell’anno scorso? Allora ci siamo resi conto che possiamo mettere in difficoltà i francesi e addiirittura dominarli nel secondo tempo. Bisognerà essere fisici, hanno sette avanti in panchina e sono convinto che nei primi venti minuti vorranno metterci sotto. Ma noi siamo a casa nostra, dovremo essere bravi a controbattere e a tirare per così dire il primo colpo», così il capitano dell’Italrugby Michele Lamaro.

Prima del match, in programma alle 16 (Sky Sport), una grande celebrazione tra villaggio e stadio per Sergio Parisse, l’indimenticabile numero otto dell’Italia che saluterà il pubblico dell’Olimpico, che aveva lasciato proprio alla fine di una sfortunata sconfitta contro i francesi nel turno conclusivo del torneo 2019.

Domani a Roma partirà anche il terzo

appuntamento dell’Eni Rugby Tour, patrocinato dalla Federugby: sette tappe in giro per l’Italia, l’ultima l’11 maggio a Brindisi. Un’occasione di promozione, gioco e insegnamento di valori educativi della disciplina.