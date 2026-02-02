Sei Nazioni, l'Italrugby parte sabato all'Olimpico contro la Scozia

Nella pancia dello stadio che da 15 anni è la casa dell'Italrugby avviene il taglio del nastro dell'edizione 2026 del Sei Nazioni. Gli azzurri inizieranno il loro cammino sabato 7 febbraio proprio all'Olimpico contro la Scozia, anche se la prima sfida del torneo sarà già giovedì 5 (Francia-Irlanda). "Quest'anno giocheremo anche la Nations Cup a luglio e novembre, ma il Sei Nazioni resta il focus principale - così il presidente federale Andrea Duodo -. Con Scozia e Inghilterra (il 7 marzo) sono previsti due sold out, venduti 115mila biglietti e una lista d'attesa per la prossima gara. Vogliamo ancora promuovere i valori del rugby italiano, continuare a far crescere il movimento e dare fiducia al ct Quesada e a questa squadra che ha dato grandi segnali di miglioramento grazie alla profondità della rosa e alla competitività aumentata con le Nazionali d'élite".

Il numero uno di Sport e Salute Marco Mezzaroma ha sottolineato come il Foro Italico sia ormai "un giardino dello sport e l'Olimpico è lo stadio delle nazionali. Il rugby è caratterizzato dal terzo tempo e quest'anno abbiamo cercato di mettere a disposizione spazi più grandi. In più ricordo che con i nostri canali social seguiremo due società di rugby, raccontando la loro realtà quotidiana".

Rispetto all'anno precedente l'edizione 2024 la manifestazione ha portato 6,3 milioni di euro di impatto economico diretto, indiretto e indotto, in pratica ogni euro investito si è raddoppiato rispetto al 2023. 44,4 milioni il valore del turismo sportivo, 1,35 milioni spesi nel Peroni Nastro Azzurro terzo tempo live con oltre 150mila persone , con 43,7 milioni di visualizzazioni social sui canali Fir. Dal 2023 al 2025 ci saranno un +25 per cento di impatto economico, un +19 per cento del turismo sportivo e un +37 per cento dei social media follower

"Questo è uno di primi appuntamenti dell'anno che contribuisce a flussi turistici, facendo uno studio su altri grandi eventi, è emersa la grande importanza del Sei Nazioni - così l'assessore allo sport del comune di Roma Alessandro Onorato -.

Per il Sei Nazioni di rugby abbiamo voluto continuare questa preziosa collaborazione con la Federazione per coinvolgere migliaia di studenti di Roma"."Con la Fir abbiamo stipulato un'intesa per promuovere iniziative per la promozione di questa sport", ha detto il Presidente commissione sport della Regione Lazio Luciano Crea.