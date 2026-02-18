Leggi il settimanale
Altri sport |Fontana è nella storia

Short track, staffetta femminile: è argento per l’Italia

Un’Italia d’argento dietro soltanto alla Corea: bravissime le azzurre, ecco com’è andata la finalissima di short track sui tremila metri. Quattordicesima medaglia olimpica per Arianna Fontana: è nella storia

Le azzurre dello short track Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, e Arianna Sighel conquistano la medaglia d’argento piazzandosi al secondo posto dietro alla Corea del Sud. Una gara splendida delle italiane, Arianna Fontana alla fine ha cercato il sorpasso finale ma è arrivato comunque un meraviglioso secondo posto. Presente alla Ice skating Arena di Milano anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La gara delle azzurre

Un inizio in bagarre, tutte le atlete vicinissime anche durante i cambi: c’è qualche schermaglia, Arianna Sighel rischia tantissimo con l’avversaria coreana. Clamorosamente, a 15 giri dal termine, cade l’Olanda, l’Italia si porta in seconda posizione dietro al Canada. A 4 giri dalla fine l’Italia passa in testa, poi c’è di nuovo la coreana avanti: all’ultimo giro Arianna Fontana non riesce ma arriva uno splendido argento!

Una gara che perde, dunque, le protagoniste più attese e favorite, le olandesi, che pasticciano cadendo sul ghiaccio e non riuscendo più a recuperare. Applausi per le vincitrici, le coreane, ottimo terzo posto (e medaglia di bronzo) per il Canada.

Il record di Arianna Fontana

L’argento in staffetta, oltre a essere una vittoria di squadra, significa storia per Arianna Fontana che diventa la prima atleta a vincere 14 medaglie olimpiche (estive e invernali) superando Edoardo Mangiarotti. Una donna da record, c’è poco da dire: la pattinatrice nata a Sondrio è stata anche l’atleta più giovane a vincere una medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali, a soli 15 anni e 314 giorni, con il bronzo nella staffetta femminile di short track a Torino 2006. Semplicemente, unica.

