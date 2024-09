"Si rompe la randa", Luna Rossa squalificata. Ineos avanti 2-1

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta sfortuna per Luna Rossa. Non mancano mai i colpi di scena nella sfida contro Ineos Britannia, valida per la finale di Louis Vuitton Cup. Se ieri gli organizzatori e gli equipaggi hanno dovuto fare i conti con il poco vento, che ha reso la vita complicatissima ai due equipaggi nella regata non assegnata, oggi il vento soffia troppo forte per consentire alle barche di regatare, soprattutto all'altezza del gate di partenza.

Poi al momento della partenza arriva l'inconveniente inaspettato. La rottura di un pezzo di randa ha impedito a Luna Rossa di partecipare alla terza regata e quindi l'imbarcazione britannica può gareggiare senza rivali per prendersi il punto del 2-1. Dopo la rottura delle bacchette di carbonio che corrono all'interno della randa, l'equipaggio di Luna Rossa ha cercato di sostituire la vela che era stata bucata ma non c'è riuscito in tempo. Quando la giuria ha dato il via alle fasi della pre-partenza della terza regata, ritardata per il forte vento, Ineos si è presentato nel box, Luna Rossa no ed è stata squalificata.

Luna Rossa non ha chiesto i 15' tecnici perché non sarebbero bastati a sistemare il danno e così il team Prada è stato squalificato senza neanche regatare. Adesso l'equipaggio italiano dovrà fare una corsa contro il tempo per sostituire la randa e riuscire a prendere parte alla quarta regata, in programma alle 15.25.