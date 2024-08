Skateboard, Alex Sorgente sfiora l’impresa ma è un sesto posto promettente

Ascolta ora 00:00 00:00

Alzi la mano chi, alla vigilia di Parigi 2024, avrebbe scommesso un solo centesimo su una medaglia dell’Italia nello skateboard. Eppure la spedizione azzurra ai Giochi Olimpici chiude con un risultato davvero insperato, un sesto ed un undicesimo posto che fanno ben sperare per il futuro dell’Italia in questo sport ancora molto giovane nel panorama olimpico. Dopo il risultato dei turni preliminari, l’italo-americano Alex Sorgente era addirittura tra i favoriti per la vittoria finale, un risultato che sarebbe andato ben oltre le più rosee prospettive della vigilia.

Un risultato comunque straordinario

Sul palcoscenico straordinario dell’impianto realizzato a Place de la Concorde, tra i giardini delle Tuileries e gli Champs Elysées, la gara della categoria Park ha riservato grandi soddisfazioni alla spedizione azzurra, arrivata a Parigi con pochissime speranze di medaglia. Le cose sono cambiate moltissimo dopo i turni preliminari della mattina, dominati dall’italo-americano Alex Sorgente, che fa un’eccellente run e chiude primo con un eccellente 91,14. Il fatto stesso che l’atleta azzurro sia entrato nella finale ad otto dall’altissimo livello tecnico dovrebbe essere considerato un grosso passo avanti per il mondo dello skateboard italiano. Altrettanto bella la gara di Alessandro Mazzara, che riesce a migliorare il risultato di Tokyo 2020, passando dal 12° all’11° posto.

Quando inizia la finalissima, sono migliaia gli spettatori e gli appassionati affollati sulle tribune in pieno centro, incluse due superstar del mondo dello spettacolo come l’icona dello skate Tony Hawk ed il rapper californiano Snoop Dogg, con tanto di occhiali a cinque cerchi. Quando si inizia a fare sul serio, il livello dei tricks si alza a dismisura ed iniziano a fioccare le cadute. Il migliore di tutti si conferma il campione olimpico uscente Keegan Palmer, che fa segnare un’impressionante 93,11 nella sua prima run, abbastanza per portarsi a casa il secondo oro olimpico davanti all’americano Schaar e allo spettacolare brasiliano Akio. Non tutto funziona per Sorgente, forse emozionato all’idea di una medaglia olimpica: nonostante qualche imprecisione, il suo 84,26 gli vale una buona sesta posizione, miglior risultato di sempre per un italiano.

“Bene ma ora puntiamo a Los Angeles”

Il ct azzurro Daniele Galli sembra soddisfatto del lavoro fatto dalla spedizione azzurra nel periodo trascorso ai Giochi Olimpici: “La settimana trascorsa a Parigi è stata davvero emozionante. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di team nelle practice, preparando delle linee competitive che si sono rivelate efficaci”. Qualche recriminazione sulla prova nelle qualifiche di Mazzara: “Ha chiuso bene la sua run più semplice tra quelle preparate ma non è bastata per passare il taglio degli 8 finalisti. Sono sicuro che l’esperienza lo aiuterà a migliorare ancora di più perché ha la stoffa per stare tra i più forti”. I rimpianti per la prova di Alex Sorgente, invece, sono più evidenti: “Ha skateato benissimo con lo stile ed i tricks unici che lo contraddistinguono. È stato sfortunato a non chiudere la sua run in finale, perché aveva ottime chance, ma termina comunque sesto”.

Un bilancio, quindi, positivo che fa ben sperare in vista dei prossimi Giochi Olimpici nella patria spirituale dello skateboard, la California: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi e del lavoro fatto con tutto il team. È sicuramente un’esperienza che non dimenticheremo. Ora ci si prepara per Los Angeles”. Se il grande spettacolo degli sport a rotelle vi intriga, tra poche settimane avrete l’occasione di vivere questa esperienza di persona. Dal 6 al 22 settembre si terrà in Italia la quarta edizione dei World Skate Games, l’appuntamento clou del mondo di tutte le discipline legate alle rotelle.

Questo evento che si terrà in molte località italiane, da Rimini a Roma, da Novara a Roccaraso, ospiteràdi 12 discipline che daranno spettacolo nelle piazze e negli impianti realizzati nelle città italiane. Una buona occasione per capire se questi sportsono fatti per voi o meno.