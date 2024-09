Slalom al coperto

Ascolta ora 00:00 00:00

Consigli per Milano-Cortina 2026. Arrivano dalla Cina: Shanghai ha inaugurato venerdì il più grande resort sciistico indoor del mondo, durante la cerimonia di apertura, alle 9 del mattino, la temperatura esterna era di 30 gradi, all'interno, il termometro segnava 5 sotto zero. L'area sciistica si estende per 90.000 metri quadrati, comprende quattro piste, funivia, seggiovie, skylift su scala mobile negozi, alberghi, un parco acquatico però non ancora utilizzabile ('sti cinesi!), trenino a vapore e si sviluppa fino a 350.000 metri quadrati. Registrati alcuni imprevisti sulla sicurezza, uno sciatore ha perso il dito di una mano dopo essere stato travolto sulla pista, così da suggerire, almeno in avvio, un numero chiuso di persone.

Ovviamente viene utilizzata neve artificiale, sono 72 le macchine di raffreddamento mentre sono 33 quelle per la produzione di neve.

Ovviamente il consumo di energia è a livelli altissimi ma il resort è stato costruito per massimizzare il riutilizzo dell'energia, ad esempio ricorrendo a sistemi di stoccaggio del ghiaccio e al conseguente recupero del calore di scarto. Tre quarti del tetto dell'edificio è coperto da pannelli solari fotovoltaici. Consumi à gogo, aria esterna umida e sciroccata ai massimi ma nessuna notizia di Greta e affini, ai compagni cinesi è permessa la qualunque.