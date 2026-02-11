Slittino donne d’oro! L’Italia scrive la storia di questo sport

Semplicemente straordinarie: l’Italia conquista un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina grazie al doppio dello slittino femminile composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, è la terza medaglia d’oro a queste Olimpiadi. Una vittoria splendida ottenuta con due manche impeccabili dove le azzurre sono arrivate davanti alla coppia tedesca formata da Eitberger/Matschina con il tempo di 1”46”284. Medaglia di bronzo, invece, all’Austria.

La gara

Alla prima uscita olimpica di sempre per questa disciplina, il punto esclamativo è dell’Italia che compie una prima manche dove ha costruito la vittoria: discesa velocissima da parte delle italiane che non commettono sbavature e ottengono anche il record della pista con 53’102”.

La seconda manche vede le azzurre guadagnare subito in partenza con la loro spinta: la slitta scende bene,

vantaggio che sale a 106 millesimi, poi migliora ancora a 128 millesimi per poi passare a 135 rispetto alla coppia tedesca. Gara perfetta con l’oro olimpico che arriva nella prima edizione, punto esclamativo eccezionale.