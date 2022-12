Sofia Goggia trionfa nella discesa di Lake Louise: è la 18ª vittoria in Coppa

Sofia Goggia conquista la prima discesa libera della nuova stagione di Coppa del mondo confermandosi, a distanza di un anno esatto la più veloce sulla pista 'Men's Olympic' della località canadese di Lake Louise.

Sofia, scesa con il pettorale numero 9, ha tagliato il traguardo in 1'47"81 battendo per appena quattro centesimi la svizzera Corinne Suter anche lei specialista delle discipline veloci e oro olimpico in carica. Terza a sei centesimi dall'italiana, l'austriaca Cornelia Huetter, quarta un'altra austriaca, Mirjam Puchner a 35 e quinta la slovena Ilka Stuhec. Le altre azzurre, ottava Elena Curtoni a 1"43 dalla leader, dodicesima Nicol Delago a 1"43, ventunesima Marta Bassino a 2"04, ventitreesima Laura Pirovano a 2"32. Solo 27a Nadia Delago: il bronzo olimpico di Pechino è giunto a 2"56.

La sciatrice azzurra sfrecciando nella parte centrale del tracciato a 141 km/h e capace di una prestazione tecnica molto buona sia sotto l'aspetto tecnico che nei tratti pianeggianti, ha centrato la diciottesima vittoria in Coppa, la tredicesima nella disciplina regina dello sci alpino, la discesa libera. Con il successo ottenuto sulle nevi dell'Alberta, la 30enne bergamasca si porta a due vittorie in Coppa da Federica Brignone che con 20 successi è la sciatrice italiana più vittoriosa.

Quello odierno è il suo 41° podio, adesso nel mirino c'è Dominik Paris a quota 42, oggi fermo causa la cancellazione per bufera di neve con venti a 90 chilometri orari della discesa di Beaver Creek. Goggia, campionessa olimpica in discesa libera a PyeongChang 2018 e argento sempre in discesa a Pechino 2022 dopo il recupero record dell'infortunio alla gamba del 23 gennaio nel Super-G di Cortina d'Ampezzo, lo scorso anno a Lake Louise tra il 3 ed il 5 dicembre aveva centrato una storica tripletta vincendo le due discese ed il superg. Domani a Lake Louise è in programma la seconda discesa (ore 20,30 italiane) mentre a Beaver Creek negli Stati Uniti è prevista, meteo permettendo, la discesa maschile.

"Al sapore del successo non ci si stanca mai! E allora ecco che la bergamasca Sofia Goggia non finisce di sorprenderci e apre la stagione agonistica con la solita bellissima vittoria. Grazie Sofia, la Lombardia è orgogliosa di te". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui Social, plaude alla vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera di Coppa del Mondo oggi in Canada.

Ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo della discesa libera di Lake Louise (Canada), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: