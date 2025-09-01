Sogno infranto: Italvolley d'argento

Finisce a un passo dalla gloria il Mondiale Under 21 dell'Italvolley maschile. I ragazzi di Vincenzo Fanizza tornano dalla Cina con una medaglia d'argento, la terza nelle ultime quattro edizioni in un filotto impreziosito dall'oro di Cagliari nel 2021. Ancora una volta, l'Iran si conferma una vera e propria bestia nera per gli azzurrini. Dopo averci battuto nell'ultimo atto del torneo nel 2019 e nel 2023, la storia si è ripetuta anche a Jiangmen, dove i nostri sono usciti sconfitti col risultato finale di 3-1 (25-15, 18-25, 22-25, 14-25). L'Iran, che aveva battuto in semifinale gli Usa in una partita dal fortissimo significato geopolitico, ribadisce così il suo status di superpotenza del volley giovanile maschile.

L'Italia, dal canto suo, non è da meno: l'ennesima medaglia iridata e i premi di miglior centrale e miglior opposto vinti da Mati e Barotto sono la riprova che la Nazionale maggiore può già contare su un serbatoio pronto a dare nuova linfa al gruppo allenato da Fefé De Giorgi, impegnato nelle ultime amichevoli in preparazione al Mondiale che scatterà il 12 settembre. E a proposito di Mondiali, è stato ufficializzato l'orario del quarto di finale che vedrà impegnata l'Italvolley femminile: le azzurre di Velasco saranno in campo mercoledì alle ore 15.30 contro la Polonia.