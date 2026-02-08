Splendido Fischnaller, bronzo nello slittino a Milano-Cortina

Continua il momento d’oro per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Dominik Fischnaller si conferma medaglia di bronzo ai Giochi invernali, confermando lo stesso risultato di quattro anni prima.. Dopo Pechino 2022 al Cortina Sliding Center, lo slittinista azzurro corona due giorni di gara perfetta, chiudendo al terzo posto alle spalle del tedesco Langenhan e dell’austriaco Mueller, rispettivamente oro e argento. Fischnaller, già terzo dopo la prima run, arrivava a Cortina senza acuti in Coppa ma ha confermato il feeling con la pista olimpica. Il 32enne di Maranza ha completato il capolavoro con una quarta manche in sicurezza. Si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia (un oro, due argenti e cinque bronzi).

Chi è Dominik Fischnaller

Per conoscere un po’ meglio Dominik Fischnaller basta fare un salto sui social e leggere la bio del suo profilo Instagram: "Traveling the world on ice". Viaggiare per il mondo sul ghiaccio. Nato a Bressanone il 20 febbraio 1993, fratello minore di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller, slittinisti come lui, l’azzurro ha cominciato con lo sport che ha segnato la sua vita a 9 anni. In carriera ha conquistato il bronzo olimpico a Pechino 2022, tre bronzi mondiali (singolo e singolo sprint a Igls 2017, singolo sprint a Sochi 2020) e cinque medaglie europee (due ori, uno nel singolo a Lillehammer 2020 e uno nella gara a squadre a Oberhof 2019).

La scelta dello slittino, per Dominik, arriva dopo qualche tentativo con il calcio e con gli sci, spinta anche dall’ammirazione per il suo grande idolo Armin Zoeggeler , in passato dominatore della disciplina con 6 medaglie olimpiche consecutive (da Lillehammer 1994 a Sochi 2014, con i due ori a Salt Lake City 2002 e Torino 2006). Qualche anno fa, Fischnaller aveva spiegato a redbull.com il mondo dietro a un gara, a partire dall’adrenalina: "È incredibile scendere alla velocità di 140 km/h in un canale di ghiaccio, sentire sotto di te la pressione che eserciti in curva… Non potrò mai averne abbastanza di questa fantastica sensazione".

Nella stessa intervista Dominik aveva parlato anche dei suoi workout, spesso "postati" sui social: "Mi alleno circa 5-6 ore ogni giorno. Gran parte del mio allenamento lo svolgo in palestra, in sala pesi, per ottenere la forza necessaria per la spinta in partenza. Faccio anche diversi esercizi con la palla medica e per aumentare la reattività".