Svelata la nuova Ducati di Bagnaia: ecco come sarà la Desmosedici GP 2023

Il campione del mondo della MotoGp Francesco Bagnaia e il suo nuovo compagno di squadra Enea Bastianini questa mattina dalle nevi di Madonna di Campiglio hanno tolto i veli alla nuova Desmosedici GP 2023 che parteciperà al Mondiale di MotoGP. Svelata anche la Ducati della Superbike con i piloti Bautista e Rinaldi che correranno in questa stagione per il team di Borgo Panigale.

Archiviata l'ultima trionfale stagione, in casa Ducati c'è tanta voglia di rituffarsi nella prossima avventura mondiale, in cui ci sarà da difendere il titoli piloti e quello costruttori ottenuti nella scorso Mondiale di MotoGp. Anche quest’anno la livrea mantiene la classica colorazione rosso Ducati, arricchito da alcuni dettagli in carbonio e una tonalità di rosso più chiara. Un'altra novità è che Bagnaia ha scelto il numero 1 del Campione del Mondo, con il quale correrà tutta la stagione.

C'era grande attesa per la decisione. E Pecco ha finalmente svelato la sua scelta: "Quella del numero è stata una scelta abbastanza complicata, ma ne sono contento. L'ho fatta la settimana scorsa durante lo shooting fotografico. Il 63 rimane, nel casco, era tanto che non si vedeva l'uno in MotoGp, rappresenta chi sei ed era giusto rendere omaggio a quanto fatto lo scorso anno. Spero di vederlo sulla mia moto il più possibile".

Sulla prossima stagione, Bagnaia la pensa così: "La mia pausa invernale è stata più breve del solito, a causa di tutti gli impegni che ho avuto dopo la vittoria del Mondiale, e adesso sono carico e impaziente di iniziare e di tornare in pista. Non sarà facile confermarsi perché mi aspetto una competizione ancora più dura rispetto allo scorso anno, con tanti rivali pronti a lottare per il titolo. Sono però consapevole di avere con me la miglior moto e la miglior squadra per poter puntare in alto anche nel 2023. Sono pronto a riprendere l'avventura insieme alla Ducati".

L'appuntamento è per i test a Sepang di febbraio, seguiti da quelli di marzo a Portimao, dove il 26 di quel mese scatterà ufficialmente il Mondiale.

La scheda tecnica

Ducati Desmosedici GP 2023