Tamberi: "Gli altri sono fortissimi, ma farò di tutto per difendere il mio oro"

Dal nostro inviato a Parigi

Tre nulli a 2.27 per entrambi gli azzurri dell’alto, ma entrambi qualificati alla finale di sabato. Gimbo Tamberi e Stefano Sottile. “Miglioro ogni giorno, oggi sentivo la gamba che non mi teneva, ma sabato andrà meglio. Vivo da anni per questo momento - ha aggiunto Gimbo - gli altri sono fortissimi ma farò di tutto per difendere il mio oro".

Così Gianmarco che tra un salto sbagliato e il rischio di non andare in finale ha trovato il tempo per soccorrere l'amico Mutaz Barshim, che aveva interrotto la propria prova per un improvviso fastidio alla gamba sinistra. Fatto sta, Gimbo è passato dalla disperazione per il salto gettato al pronto intervento sull'erba dello Stade.de.France in soccorso dell’amico.

"Com'è la pedana? Buona quando vai bene, brutta se vai male", così l'altro azzurro Sottile.

Sorprende l'eliminazione dell'argento mondiale Juvaugh Harrison, tre nulli a 220. Si rinnova invece la sfida tra Gimbo e Barshim con cui condivise l’oro in Giappone. Mutaz dopo il dolore alla gamba ha passato l'asticella. Stavolta però, l'hanno già dichiarato, la medaglia non si dividerà.