Dopo 27 anni Tiger Woods dice addio alla Nike

Anche i migliori matrimoni sportivi prima o poi sono destinati a finire: non fa eccezione anche quello iniziato 27 anni fa e si è concluso nelle ultime ore tra uno dei golfisti più forti di tutti i tempi, Tiger Woods, e la Nike, considerata dagli addetti ai lavori come una delle partnership più famose nel mondo dello sport. Il 48enne nato a Cypress, in California, ha ringraziato sui social la multinazionale americana per il percorso insieme lungo tutti questi anni.

Le parole di Woods

Sia su Instagram che sul social X, Woods ha ringraziato il co-fondatore di Nike, Phil Knight, per la sua "passione e visione" che ha fatto andare avanti egregiamente l'azienda e creato la partnership con Woods. " Più di 27 anni fa, ho avuto la fortuna di iniziare una partnership con uno dei marchi più iconici al mondo ", ha scritto Woods. " I giorni successivi sono stati pieni di tanti momenti e ricordi meravigliosi. La passione e la visione di Phil Knight hanno portato insieme questa partnership tra Nike e Nike Golf e desidero personalmente ringraziarlo, insieme agli altri dipendenti Nike e agli incredibili atleti con cui ho avuto il piacere di lavorare lungo il percorso. La gente chiederà se c'è un altro capitolo. Sì, ci sarà sicuramente un altro capitolo", ha sottolineato l'atleta.

Il ringraziamento di Nike

Dal canto suo, la Nike ha pubblicato un post sui propri canali social seguiti da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con una immagine iconica che ritrae il golfista, vestito di rosso, esultare per una palla probabilmente finita in buca e la scritta " È stato un giro infernale, Tiger ". Molto più commovente, invece, il post: " Tiger, hai sfidato la tua competizione, gli stereotipi, le convenzioni, il modo di pensare alla vecchia scuola. Hai sfidato l'intera istituzione del golf. Ci hai sfidato. E soprattutto te stesso. E per questa sfida ti siamo grati".

"Ora un altro capitolo"

Mark Steinberg, il suo agente presso Excel Sports, ha confermato la fine dell'accordo iniziato nel 1996 quando Woods divenne professionista e in otto mesi aveva già vinto quattro volte infrangendo alcuni record con una vittoria spartiacque al Masters. "E ra giunto il momento per il prossimo capitolo ", ha dichiarato Steinberg all'Associated Press. " Corsa incredibile. Ottima partnership". Ben 27 anni fa Woods firmò un contratto di cinque anni del valore di 40 milioni di dollari dopo aver ottenuto il suo terzo titolo amatoriale consecutivo che non aveva precedenti nel mondo del golf.

Woods rinnovò l'accordo con l'azienda per un valore stimato e superiore ai 100 milioni di dollari nel 2000 diventando ufficialmente il volto Nike e creando un suo brand, "TW". Sui campi da golf, Woods ha stracciato numerosi record tra i quali ricordiamo quello come il più giovane vincitore del Grande Slam all'età di 24 anni, l'unico giocatore ad avere ottenuto tutti e quattro i titoli major contemporaneamente e la sua vittoria con 15 colpi agli US Open, il margine più ampio per un major nella storia del golf.