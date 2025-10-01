Torna la Corsa dei Santi con il Giro Quattro Basiliche e la Staffetta della Pace

La Corsa dei Santi - sponsored by Melinda, promossa da Missioni Don Bosco che ogni anno si propone di dare visibilità alla festa di Ognissanti e di sostenere un progetto di solidarietà dei missionari salesiani nel mondo, torna il 1° novembre 2025 con la sua 17ª edizione, portando migliaia di appassionati a correre nel cuore della Capitale e arricchendosi di grandi novità. Oltre al tradizionale percorso di 10 km con partenza e arrivo in Piazza San Pietro, quest'anno la manifestazione propone due nuove sfide: il Giro delle Quattro Basiliche e la Staffetta della Pace.

Il Giro delle Quattro Basiliche sarà un tracciato di 19,5 km che unirà i luoghi simbolo della cristianità: San Pietro, San Paolo, San Giovanni e Santa Maria Maggiore, per poi tornare a Piazza San Pietro, creando un percorso unico al mondo.

La Staffetta della Pace si svolgerà lungo lo stesso itinerario, diviso in quattro frazioni: (1ª frazione: da San Pietro a San Paolo - 7,5 km, 2ª frazione: da San Paolo a San Giovanni - 5 km, 3ª frazione: da San Giovanni a Santa Maria Maggiore (con cambio a Via dei Fori Imperiali) - 3 km, 4ª frazione: da Santa Maria Maggiore a Piazza San Pietro (Via dei Fori Imperiali) - 4 km).

A un mese esatto dallo start, grande successo già per le iscrizioni: ad oggi hanno aderito 1700 atleti al percorso competitivo da 19,5 km, 1300 atleti alla prova competitiva di 10 km e 1000 atleti alla non competitiva, per un totale di 4000 partecipanti, numero che già ad oggi supera il record di iscrizioni dello scorso anno. La manifestazione potrà accogliere fino a 5000 iscritti complessivi e le iscrizioni chiudono il 20 ottobre 2025.