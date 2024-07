"Trovato senza vita con ferite da arma da fuoco". Morto l'ex campione di salto Jacques Freitag

account X @ world athletics

Una terribile tragedia scuote il mondo dell'atletica: il sudafricano Jacques Freitag, campione del mondo del salto in alto a Parigi nel 2003, è stato trovato senza vita e con ferite da arma da fuoco nei pressi del cimitero di Zandfontein a Pretoria in Sud Africa. Freitag, 42 anni, con un personale di 2,38 metri, l'ultima volta che è stato visto in vita risale al 17 giugno quando di notte ha lasciato, assieme a uno sconosciuto, la casa della madre a Bronkhorstspruit. Come riferiscono i media sudafricani, sul caso la polizia indaga per omicidio ma nessuno è stato ancora arrestato.

La sorella di Freitag, Chrissie Lewis, nei giorni scorsi aveva chiesto aiuto per ritrovare il fratello e ai media africani ha detto, "negli ultimi anni non siamo stati molto uniti a causa dei suoi problemi con la droga". A confermare l'uso degli stupefacenti anche la madre: "sono una madre single e ho dovuto prendermi cura dei miei figli e proteggerli, lui era sotto l'effetto di droghe per la maggior parte del tempo". In passato Jacques Freitag era stato arrestato per tre giorni perchè trovato in possesso di droga nel 2007 era stato ritenuto responsabile di un incidente stradale.

Chi era Jacques Freitag

Freitag, oltre all'oro iridato del 2003, in carriera ha vinto anche i titoli iridati under 18 e 20 rispettivamente a Bydgoszcz nel 1999 e Santiago del Cile nel 2000. Nato a Warrenton nel 1982, Freitag è cresciuto nel Gauteng e ha iniziato a praticare l'atletica fin da piccolo, poiché sua madre Hendrina era una campionessa nazionale di salto in alto.

Il primo grande successo di Freitag arrivò poco dopo il suo 17° compleanno, quando vinse l'oro ai Campionati mondiali U18 del 1999 a Bydgoszcz. Ha vinto 14 delle sue 15 competizioni nel 2000, culminando con la vittoria ai Campionati del mondo U20 a Santiago del Cile. Un anno dopo, ha stabilito un record africano U20 di 2,31 m e ha gareggiato ai Campionati del mondo a Edmonton.

All'inizio del 2002, a soli 19 anni, stabilì un record africano di 2,37 m. Il successo continuò nel 2003 quando vinse l'oro ai Campionati del mondo di Parigi con un salto di 2,35 m, diventando il primo uomo africano a vincere un titolo mondiale in una gara di salto in alto. Solo sei giorni dopo, la sua connazionale Hestrie Cloete vinse la gara femminile, segnando una memorabile doppietta di salto in alto per il Sudafrica.

Freitag ha fatto il suo debutto olimpico nel 2004, anche se non è riuscito a raggiungere la finale.

Si è ripreso nel 2005 e ha aumentato il suo record africano a 2,38 m, un record che resiste ancora oggi. Negli ultimi anni della sua carriera ha avuto difficoltà sia in pista che fuori, ma ha continuato a gareggiare fino al 2013.