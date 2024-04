Tutti vogliono Tiger Woods (di nuovo) in campo: ci sarà all'Augusta Masters?

Tiger Woods parteciperà all'Augusta Masters al via dall'8 aprile? È la domanda che si fanno tutti gli appassionati di golf. Il tam tam sulla presenza della leggenda americana ad uno dei quattro tornei major (i più importanti della stagione del golf professionistico maschile) si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore.

Nella giornata di sabato il jet privato di Tiger è stato avvistato al piccolo aeroporto di Augusta, in Georgia (Usa). Poco dopo, il giornalista Bob Harig di Sports Illustrated ha lanciato la notizia che il cinque volte vincitore del Masters si trovava all’Augusta National e che avrebbe giocato un giro con il presidente del club Fred Ridley e l’amico Justin Thomas. Insomma due indizi che fanno quasi una prova, dopo di cui tutti sono arrivati alla conclusione che Woods la prossima settimana sarebbe stato in campo per il suo 26° Masters.

L'attesa si fa febbrile e la speranza di rivedere il golfista americano sul green sembra ben fondata. Al Masters infatti il regolamento di partecipazione è diverso da un torneo normale. In una gara del Pga Tour i giocatori devono iscriversi entro il venerdì della settimana precedente, se non lo fanno sono fuori. Nel caso dell'Augusta Masters, invece il circolo di Washington Road spedisce degli eleganti inviti su carta speciale a tutti coloro che soddisfano i requisiti richiesti. Anche ai past winners. Cioè quelli che hanno vinto il torneo in passato e che hanno il diritto perpetuo di partecipare all’appuntamento della seconda settimana di aprile. Tocca a loro comunicare che non hanno intenzione di presentarsi, se non lo fanno sono dentro. E Tiger non si è ritirato, quindi è lecito immaginarlo in campo.

Ma come sta Tiger? Non gareggia da quando ha abbandonato il Genesis Invitational di febbraio durante il secondo giro a causa di un attacco di influenza. L'anno scorso, il Masters è stato uno degli unici due eventi a cui ha partecipato nella stagione del PGA Tour. Il torneo si concluse con il ritiro dopo due round a causa del dolore alla caviglia, che è stato risolto chirurgicamente subito dopo. Quest'anno andrà a caccia della sesta giacca verde? Di sicuro il mondo del golf ha ancora bisogno della sua leggenda.

Tiger Woods e l'Augusta Masters

Di sicuro l'Augusta National è casa sua. La prima volta che si presentò al tee della 1 dopo aver percorso Magnolia Lane era il 1995. Aveva 19 anni ed era ancora dilettante. Ne ha vinti cinque. Meglio di lui solo Jack Nicklaus con sei. Nel 1997 divenne il più giovane vincitore del Masters, quando conquistò la sua prima giacca verde all'età di 21 anni e 104 giorni. Con la vittoria nel 2001 sbabilì il Tiger Slam, unico nella storia ad essere il campione in carica in tutti e 4 i Majors dopo i successi nello Us Open, Pga e British Open nel 2000. Si ripetè nel 2002, diventando il terzo giocatore di golf a vincere il torneo in anni consecutivi (dopo Jack Nicklaus, Nick Faldo). La sua quarta vittoria al Masters arrivò nel 2005.

L'ultimo trionfo nel 2019 con una delle piùche la storia del golf ricordi.