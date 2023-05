Volley femminile, finale Champions a Torino: supersfida tra Paola Egonu e Tijana Boskovic e

Eczacibasi-VakifBank, ultimo atto della Champions League: la città di Istanbul e la Turchia divisi a metà per l’olimpo della pallavolo femminile europea. Va in scena oggi alle 17.30 al palaAlpitour di Torino la sfida tra due squadre dal nome impronunciabile, entrambe della capitale turca: Ecsacibasi e la blasonata VakifBank, detentrice del trofeo. Si gioca in gara secca.

La storia

Se le due squadre della capitale turca sono arrivate a contendersi la più importante competizione continentale, un motivo c’è. Vakifbank nella fase a gironi ha raggiunto il secondo posto del gruppo, dietro al Novara; quindi la vittoria sulle polacche del Lodz nel primo confronto dei playoff, poi due partite per regolare il Vero Volley Milano, infine il successo sull’altra squadra di Istanbul, il Fenerbahce. Con il talento di Paola Egonu, Vakif ha regolato tutte le avversarie e ha raggiunto un risultato non così prevedibile all’inizio. Anche Eczaczibasi, guidata dalla talentuosa serba Boskovic, ha eliminato una squadra polacca e poi ha regolato un’italiana, Novara. Un cammino quasi perfetto fino ad ora, che potrebbe culminare con il successo sulle compaesane.

Quanti intrecci con le italiane

Come detto, per raggiungere la finale entrambe hanno dovuto superare delle squadre italiane. Ma guardando alle edizioni passate, emergono delle curiosità negli scontri con le squadre del Bel paese. VakifBank ha vinto per cinque volte la Champions League: l’ultima risale al 2022, quando sconfisse Conegliano in finale. Anche l’Eczacibasi nell’ultima (e unica) coppa conquistata ha battuto

un’italiana all’ultimo atto, Busto Arsizio nel 2015. Quella di oggi sarà la prima finale del torneo tra due turche. In passato era successo che delle conterranee si scontrassero per il titolo: Modena-Reggio Calabria nel 2001, Bergamo-Novara nel 2005 e Novara Conegliano nel 2019, tutte italiane. Pare che lo scettro dello sport in rosa stia cambiando sponda del Mediterraneo.

Un po’ di Italia

Tra due turche che si prendono la scena in un palazzetto del Piemonte, qualche tinta di azzurro ci sarà. Nella squadra del Vakifbank infatti compaiono due volti noti della pallavolo italiana: sono la già citata Paola Egonu (miglior marcatrice della competizione, ormai riconosciuta come una delle pallavoliste più forti del continente) e l’allenatore Giovanni Guidetti, sulla panchina della squadra dal 2008. Egonu e Guidetti non sono gli unici italiani presenti in campo oggi pomeriggio: insieme a loro ci sarà anche l’arbitro Ilaria Vagni. Più, probabilmente, qualche tifoso sugli spalti.

La sfida in tv

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 alle 17.30. In streaming su Discovery+, Eurosport.it, NOW, Euro Volley Tv, Sky Go e DAZN.